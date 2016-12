Vlad Chiricheş, apt pentru meciul de mâine cu grecii

Vlad Chiricheș, apt pentru meciul de mâine cu grecii

Ştire online publicată Luni, 18 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Căpitanul echipei naționale, Vlad Chiricheș, poate evolua mâine contra grecilor după ce a fost accidentat la nas, dar va purta o mască specială. Miercuri se va opera, după care va putea juca și pentru echipa sa de club, Tottenham."Mă simt ok din punct de vedere medical. M-am antrenat foarte bine, nu am simțit niciun fel de teamă și nu am nicio reținere. Nu știu pe ce post voi evolua, asta va decide selecționerul. Am fost puțin dezamăgit pentru ceea ce s-a întâmplat la echipa de club și pentru că n-am ajuns la echipa națională, dar asta este. Bine că sunt ok acum. Miercuri mă voi opera, după care voi fi apt de joc pentru viitorul meci al lui Tottenham din campionat“, a spus Chiricheș, citat de click.ro.