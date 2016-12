Ion Barbu, secundul „marinarilor“:

„Visez să antrenez Farul în Liga 1“

Antrenorul secund al „mari-narilor”, Ion Barbu, pare de o viață la Farul. La 34 de ani, stoperul nu se lasă cu una cu două și vrea să mai joace cel puțin un an. Visul său e să antreneze Farul în Liga 1. - Nelu, te-ai familiarizat cu noua postură, cea de antre-nor? - Da, mă simt în largul meu. Este o meserie pe care mi-am ales-o. Numai asta am făcut până acum, fotbal, și la altceva, la zidărie să zicem, nu mă pricep. Sigur, viața îți rezervă multe surprize, și plăcute, și neplăcute, dar eu sper să rămân mulți ani de acum încolo în antrenorat. - În acest moment, până la ce nivel ai dreptul să profesezi? - Am licența A și pot fi principal la Liga a II-a și secund la Liga 1. Mai încolo, mă voi înscrie și la licența Pro. Sigur, se pot face și derogări (Reghecampf, de exemplu, cu care am terminat licența A, antrenează U Craiova în primul eșalon), dar eu vreau să urmez întâi cursurile. - Cum te descrii ca antrenor? - La mine, de bază sunt ordinea și disciplina. De aici pleacă tot. Altfel, e greu să stăpânești situația de la o echipă și să ai succes. - Ce echipă vrei să antrenezi cel mai mult în Liga 1? - Farul, normal. Îmi doresc din tot sufletul. - Care e secretul longevității tale? Ajungi, luna viitoare, la 34 de ani și încă ești în vână. - E simplu, am avut o viață cât de cât sportivă. Nu vreau să mă bat cu cărămida în piept că am fost vreun sfânt, dar nu am făcut excese. - Până la ce vârstă vrei să mai joci? - Eu cred că un an, un an și ceva mai pot face față cu brio la un nivel înalt. - De când ești în fotbal? - De la nouă ani. Atunci m-am dus pentru prima dată la o echipă, cea din satul meu, Recolta Chițeasca. Primul meu antrenor a fost chiar tatăl meu. Am trecut apoi pe la FC Olt, Drobeta Tr. Severin (în Liga a II-a), iar apoi am ajuns la Constructorul U Craiova, satelitul Universității, unde erau antrenori Nicolae Tilihoi și Silviu Lung. Aveam 19 - 20 de ani. Mă pregăteam și cu echipa mare, dar, de când a venit antrenor Marian Bondrea, n-am mai primit nicio șansă. Am plecat la Poli Iași, iar cu Farul am semnat în decembrie 1999. S-au împlinit, iată, 11 ani de când joc la Constanța, unde m-am și stabilit. - Bănuiesc că la Farul îți vei și încheia cariera. - Categoric. - Câte meciuri ai la Farul? - În toate competițiile oficiale, în jur de 350. Numai în prima ligă am disputat 250. - Și goluri? - Am dat vreo 17, zece în Liga 1, șapte în Liga a II-a. La un moment dat, în sezonul în care am promovat, cu Petre Grigoraș antrenor, eram golgheter. Marca-sem de cinci ori în primele cinci partide, după care m-am mai „potolit”. - Dintre acestea, ce reușită ți-e mai aproape de suflet? - Am înscris un gol important la Bacău, când am bătut cu 2-1, cu-cerind trei puncte importante pentru salvarea de la retro-gradare. Gazdele conduceau cu 1-0 la pauză, iar apoi eu și Bădescu am întors scorul. În poarta băcăuană era Prunea. De asemenea, îmi aduc aminte cu plăcere și de reușita prin care am deschis scorul în Farul - U Craiova 5-3.