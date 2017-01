Virgil Năstase debutează, mâine, pe banca tehnică a RCJ Constanţa

Virgil Năstase debutează, mâine, pe banca tehnică a RCJ Constanța

Cu demisia antrenorului Mircea Paraschiv survenită zilele trecute, Virgil Năstase este cel căruia îi va rămâne sarcina de a antrena echipa RCJ Constanța până la finalul campionatului. Debutul pe banca tehnică a „marinarilor“ o va face sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct pe TVR 2), pe stadionul „Mihail Naca“, în compania formației Steaua București.Umilința suferită de RCJ în prima etapă a play-off-ului SuperLigii (10-63 cu Timișoara) a zguduit echipa, provocând demisia antrenorului Mircea Paraschiv. Astfel, mâine, în confruntarea cu Steaua București, constănțenii îi vor avea ca antrenori pe Virgil Năstase - principal, care până în prezent s-a ocupat de juniorii clubului, și pe Marian Dumitru - secund.După primele antrenamente cu RCJ, noul tehnician al constănțenilor dezminte acuzațiile de non-combat ale fostului antrenor Mircea Paraschiv la adresa jucătorilor.„Sunt mulțumit de jucători. La primul contact, sunt entuziaști, doresc să facă performanță și nu mi s-a părut nimic suspicios. Am mare încredere în ei. Până acum, procesul de antrenament a fost oarecum exagerat. Jucătorii acuză o anumită oboseală. Vom încerca să-i revigorăm mintal, pentru a arăta cât mai bine sâmbătă, pe teren. Următorul pas va fi să facem câteva reglaje, pe care am început deja să le fac. Vom lucra la sectorul margine, unde Farul nu a reușit deloc să exceleze în ultimele partide. Mai este de lucrat la păstrarea posesiei balonului, pentru că, așa cum s-a văzut și la Timi-șoara, multe baloane s-au pierdut în contactele cu adversarii”, a declarat antrenorul Virgil Năstase.Reglări din mersTimpul nu este de partea grupării de la malul mării, problemele echipei fiind destul de multe, iar singura posibilitate de rezolvare este între etape. Va fi o misiune dificilă pentru Năstase, ținând cont că jucătorii dau deja semne de oboseală, iar play-off-ul de abia a început.„Suntem prinși în competiție și vom încerca să reglăm ceea ce putem. Problema este ca la ora meciului cu Steaua să fim pregătiți și să luăm punctele puse în joc. După, indiferent unde jucăm, va trebui să o facem la victorie”, a mai precizat Năstase.Probleme de efectivÎn compania Stelei, RCJ nu-i va avea pe Cătălin Pastramă, care încă nu și-a revenit după o accidentare mai gravă la nivel de cervicale, Victor Leon, care are o problemă personală și Ben Toft, care este încă suspendat. În schimb, i-am putea vedea pe Mototolea, care s-a prezentat deja la antrenamente și se simte bine, respectiv pe Apostol, revenit după o accidentare.După eșecul cu Timișoara, lotul RCJ va fi penalizați cu 10-20% din salarii, dar dacă vor câștiga partida cu Steaua, se vor elimina penalitățile.Iată clasamentul din play-off: 1. Timișoara 5 p, 2. Baia Mare 4 p, 3. Steaua 1 p, 4. RCJ 0 p; play-out: 1. U. Cluj 4 p, 2. CSM Bucu-rești 0 p, 3. Dinamo 0 p.