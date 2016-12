După remiza cu Săgeata

Viorel Tănase a părăsit „corabia“. FC Farul caută un nou antrenor!

FC Farul a rămas fără antrenor principal, după ce Viorel Tănase și-a anunțat, ieri, plecarea de la cârma grupării de pe litoral. Astfel, aventura tehnicianului gălățean pe litoral se încheie după nici patru luni. Ruptura dintre FC Farul și Viorel Tănase s-a produs în urma unor discuții purtate între conducătorii clubului și tehnicianul gălățean la finalul meciului cu Săgeata Năvodari, jucat sâmbătă, la Constanța, și terminat la egalitate, 1-1. Anunțul a fost făcut ieri, prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului. „Am venit la Farul cu un obiectiv îndrăzneț, promovarea, fapt ce m-a determinat să-mi supraevaluez echipa, crezând că se poate mai mult. Nu s-a reușit, așa că am purtat o discuție privind viitorul meu la acest club. În urma discuției cu Marian Diaconescu, am ajuns la un acord. Am stabilit că fără o susținere financiară din partea autorităților și a clubului nu mai pot continua colaborarea. Totuși, am un regret, că se putea mai mult și că nu am demisionat, ci dimpotrivă, mi s-a spus că nu voi mai avea sprijin pe viitor. La acel moment, am căzut de acord să reziliem contractul.M-am simțit mândru că am antrenat FC Farul, un club de tradiție și cu istorie în fotbalul românesc. În același timp, le mulțumesc și jucătorilor pentru caracterul lor și pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o. Le doresc multă baftă în continuare. Am colaborat foarte bine cu toată lumea din club și în primul rând cu președintele Marcel Lică. Rămânem prieteni, nu am reușit un proiect, poate îl reușim pe al doilea”, a explicat Viorel Tănase. Tehnicianul gălățean nu a plecat singur de la FC Farul, alături de el părăsind clubul și secundul și Tudorel Pelin. Până la instalarea unui nou antrenor, de pregătirea echipei se va ocupa fostul fundaș de fier al FC Farul, Ion Barbu. „Am fost înștiințat de șefii clubului de plecarea domnului Viorel Tănase de la Farul. La această oră, nu știu cine va ocupa funcția de antrenor principal, pentru că nu s-a luat încă nicio decizie, însă până la momentul respectiv eu mă voi ocupa de antrenamente”, a declarat Ion Barbu, pentru „Cuget Liber”.