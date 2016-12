Eveniment de marcă la Tenis Club Idu din Mamaia

Vino la fileu, campionii de mâine se nasc acum!

Moș Nicolae a pregătit pentru ghetuțele copiilor, în acest an, trei vedete ale tenisului mondial: Sorana Cârstea, Horia Tecău și Simona Halep. Cei trei sportivi vor schimba mingi cu rachetele viitorului, sâmbătă, 7 decembrie, între orele 10:30 și 14:00, la Tenis Club Idu din Mamaia. Acesta este cel de-al doilea eveniment Kids’ Day și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, fiind organizat de Sorana și Horia, după ce, anul trecut, l-au avut invitat special, la București, pe Victor Hănescu. Anul aces-ta, oaspetele va fi Simona Halep. „Aceste contacte cu eroii sunt unice. Trebuie să profiți la maximum! Kids Day are un farmec aparte: toți primim de la Moș Nicolae câte un cadou! Noi avem parte de zâmbete, iar ei, copiii, primesc impulsul care îi poate face mari. Dacă îi ajutăm, le facem viitorul mai ușor”, a declarat Sorana Cîrstea. „Priveam meciurile lui Ilie Năstase, Stefan Edberg, Boris Becker și mă întrebam dacă îi pot ajunge. Sau dacă pot schimba câteva mingi peste fileu cu ei. Am reușit doar cu Năstase și m-am simțit împlinit. Știu foarte bine ce înseamnă să primești energie de la favoritul tău. Așa că mesajul meu e clar: Veniți la fileu!”, a declarat Horia Tecău. În pragul startului unui nou, lung și dificil sezon, Cîrstea, Tecău și Halep își vor încărca „bateriile” la malul mării, arătându-le copiilor că pasiunea, munca, talentul, încrederea și echilibrul constituie drumul spre victorie.