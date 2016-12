Viitorul / Vlad Rusu: „Era timpul să schimb atmosfera”

Atacantul Vlad Rusu, constănțean la origine și format la Palatul Copiilor, a spus că, după șase ani petrecuți la Steaua, era timpul să schimbe atmosfera.„Am avut mai multe oferte, însă am considerat că Viitorul este cea mai bună alegere pentru mine. A contat mult că am fost dorit cu insistență și mă bucur că am întâlnit aici un colectiv unit și oameni de valoare”, a spus Rusu.