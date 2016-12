Viitorul joacă tare pentru promovare

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012

Patronul formației Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi, a organizat vineri dimineață o conferință de presă în cantonamentul de la Belek din Antalya. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții presei, „regele” a vorbit despre partidele amicale pe care elevii lui Cătălin Anghel le vor disputa în cadrul turneului Antalya Trophy Cup, dar și despre șansele echipei în lupta pentru promovarea în Liga I.„Am căutat să avem parte de adversari puternici, ce evoluează în prima ligă în campionatele din care provin. Doar așa îți poți da seama de nivelul la care te afli. Am arătat omogenitate cu Ferencvaros și am obținut o victorie importantă. Ne așteaptă un retur foarte greu. Ne-am atins obiectivul în tur, fiind pe primul loc la jumătatea campionatului. Am adus 10 jucători noi în vară și deja arătăm omogenitate. În plus ne-am întărit acolo unde trebuie prin sosirea lui Nicolae Dică. La început au fost tatonări cu Dică, însă lucrurile au devenit simple când el a vrut să vină cu toată inima la Constanța. Arătăm bine și dacă vom munci la fel de bine în continuare vom reuși promovarea”, a declarat Hagi.Cristian PAHOMIE