Echipa lui Cătălin Anghel a încheiat turul pe locul cinci

Viitorul, egal la polo, nu la fotbal

Echipa constănțeană a încheiat cu o remiză, 0-0, sâmbătă, pe terenul lui FC Snagov, turul Ligii a II-a la fotbal, însă meciul s-a jucat în condiții meteo extreme. Dobrogenii au intrat în vacanța de iarnă pe locul cinci în clasament. Viitorul a scos un punct în deplasare de pe un teren propice mai degrabă sporturilor de apă decât fotbalului, care a trecut astfel pe planul doi, primând lupta și, în unele cazuri, întâmplarea. Așa s-a întâmplat, de altfel, și în minutul 30, când o pasă a lui Cristocea l-a lăsat singur cu portarul pe Hertu, însă atacantul Viitorului a controlat cu greu mingea din cauza bălților, prilej pentru goal-keaper-ul gazdelor să rezolve faza. Oaspeții au mai avut o ocazie mare în minutul 66, când Larie a reluat cu capul imprecis din careul mic. De asemenea, Banoti (3) și R. Lupu (31, 68) i-au dat și ei emoții lui Oghinciuc. De cealaltă parte, FC Snagov a ratat prin Nistor (13), Dinu (23), Bereșoaie (43) și R. Iancu (53), iar cea mai mare ocazie a elevilor lui Lauren-țiu Reghecampf i-a aparținut lui Radu, care, în minutul 82, a trimis puternic de la 25 m, dar C. Popa a respins de sub transversală. FC Snagov (antrenor, Laurențiu Reghecampf): Oghinciuc - M. Dumitru, Zeciu (cpt.) Ir. Voicu (46 I. Mihai), Ad. Popa - R. Iancu, Al. Radu, Bereșoae, Petrea (68 Adam) - V. Dinu (76 Cr. Cristea), Nistor. Viitorul (antrenor, Cătălin Anghel): C. Popa - M. Rusu, Ninu, Larie, Evdochim - R. Lupu (76 Benzar), Păcuraru, Banoti - Cristocea (cpt.) (90+2 Cârstocea), Hertu, Sin (57 Pantelie). *** Echipa de fotbal de la Academia „Gheorghe Hagi” a debutat cu dreptul, sâmbătă, la faza de zonă a Memorialului „Gheorghe Ene”, întrecere rezervată copiilor născuți după 1 ianuarie 2002 care se des-fășoară la Techirghiol. Constăn-țenii au învins-o cu 4-1 pe Atletic Junior Călărași, golurile Acade-miei fiind marcate de Luis Munteanu 2, Daniel Bârzu și Alexi Pitu.