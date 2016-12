Viitorul Constanţa le are colege de hotel în Antalya pe Neftchi Baku şi Poli Iaşi

Viitorul Constanța le are colege de hotel în Antalya pe Neftchi Baku și Poli Iași

Cele trei echipe ale Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Viitorul Constanța (vicelidera seriei secunde a Ligii a III-a) și grupele de juniori republicani A și B, au început pregătirea din Antalya. Fotbaliștii sunt cazați la „Mardan Sport Complex” (considerat cel mai luxos complex sportiv din Antalya), iar la sosire, au fost întâmpinați de Gheorghe Hagi, care a venit în Turcia direct de la Lisabona, unde a participat la meciul caritabil „Prietenii lui Zidane” - „Benfica All Stars”. „Regele” va fi alături de echipele sale în prima jumătate a cantonamentului. Constănțenii le au colege de hotel pe Neftchi Baku, din Azerbaidjan, echipa la care joacă românii Neaga, Aliuță și Naidin, și pe Poli Iași, al cărei antrenor, Petre Grigoraș, va avea astfel ocazia să-l întâlnească pe fiul său, Alexandru, atacant la Viitorul. De altfel, cele două echipe vor susține și un meci amical, pe 4 februarie. Constănțenii mai au fixate în Antalya trei partide de verificare: pe 1 februarie, cu Amkar Perm II (Rusia), pe 7 februarie, cu PFC Chavdar Etropole (Bulgaria, liga a II-a), și pe 9 februarie, cu un adversar încă nedesemnat. Ultimul amical din Turcia este pe 11 februarie, la Istanbul, de la ora 14,30, cu echipa locală de liga a III-a Eyupspor. Imediat după această confruntare, Viitorul se întoarce în România. Delegația constănțeană a sosit la „Mardan Sport Complex” la doar câteva minute după plecarea lui Șahtior Donețk. Deținătoarea Cupei UEFA l-a prins însă pe Hagi, care a schimbat câteva cuvinte cu antrenorul Mircea Lucescu. „Mă vând pe mine” „Ce meci a fost la Lisabona? Prietenii lui Zidane cu…”, a început Lucescu. „Ronaldo n-a venit, dar l-a înlocuit Kaka. Au participat 40 de jucători, iar pe Da Luz au fost 51.000 de oameni”, a răspuns Hagi. „Te costă, aici te costă mai mult decât dincolo”, a adus Il Luce vorba despre stagiul de la „Mardan”. „Păi și ce să facem?”, a zis Hagi. „Măcar să vinzi ceva ca să poți să acoperi”, a glumit tehnicianul lui Șahtior. „Mă vând pe mine”, a râs Hagi, care a continuat pe același ton: „Am venit cu autocarul, nu cu avionul, că nu avem bani”. „Cu autocarul ați venit până aici?”, s-a mirat Lucescu, continuând: „Dar sunt cursele aeriene low cost, te costă mai puțin”. „Eu nu am mers tot la fel? Pe urmele mele trebuie să-i coordonez. Cum am fost eu cu autocarul, și ei să facă!”, a glumit „Regele”.