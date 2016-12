Viitorul Constanţa - FC Farul, în prima etapă a Ligii a II-a

Viitorul Constanța - FC Farul, în prima etapă a Ligii a II-a

Tragerea la sorți de ieri a programului competiției le-a adus față în față în runda inaugurală pe cele două rivale constănțene. Farul nu știe însă dacă va fi programată. Liga a II-a va începe pe 21 august, cele două serii fiind formate din câte 16 formații, cu două mai puțin față de sezonul trecut. Echipele dobrogene, FC Farul, Vii-torul Constanța (nou-promovată), Săgeata Năvodari și Delta Tulcea au fost repartizate în seria întâi, alături de Poli Iași, Astra Giurgiu, CF Brăila, Dunărea Galați, Gloria Buzău, Juventus București, Concordia Chiajna, CS Otopeni (care i-a luat locului Petrolului Ploiești, mutată în seria secundă), Steaua II, Ceahlăul Piatra Neamț, FC Botoșani și FC Snagov. Promovează primele două clasate și retrogradează ultimele trei. În prima etapă, Săgeata joacă în fieful lui CF Brăila, iar Farul ar trebui să evolueze acasă la Viito-rul (pe terenul de la Ovidiu), în marele derby al orgoliilor constănțene. Situația rămâne complicată Dacă la Viitorul și la Săgeata (echipa din Stejaru, care va juca în acest sezon la Năvodari) lucrurile sunt clare și stabile, Farul încă nu știe dacă va putea juca în campionat. Paradoxal, deși nu are echipă, iar viitorul clubului este incert, Farul a fost înscrisă în campionat, dar programarea depinde de achitarea datoriilor către jucători sau de reeșalonarea lor. Iar apoi Dumnezeu cu mila, ce-o fi, o fi. Asta dacă, între timp, nu intervin și alte probleme legate de celelalte sume pe care Farul le mai are de achitat către angajați, stat ori terți. Situația rămâne, așadar, extrem de complicată la Farul. Patronii clubului, care susțin că vor să continue la club, se agață tocmai de această amânare a datoriilor, spunând că mare parte dintre jucători au acceptat să-și primească banii cu țârâita. E normal ca dintre varianta ca Farul să se desființeze și ei să nu mai vadă astfel niciun chior și acceptarea unei posibile plăți prin reeșalonare, fotbaliștii să o îmbrățișeze pe a doua. Și unii dintre jucătorii care au ajuns la Viitorul au răspuns pozitiv acestei soluții. „Și eu, și Larie suntem de acord cu reeșalonarea sau chiar și cu renunțarea la o parte din bani, numai Farului să-i fie bine și să fie programată în campionat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, mijlocașul Vasilică Păcuraru. Și Ion Barbu este de acord cu reeșalonarea, dar cu termene precise și nu întinse pe perioade lungi. Inițiativa lui Șchiopu și Barbu Deși, până la startul Ligii a II-a nu mai sunt nici trei săptămâni, șefii Farului, optimiști incurabili, o țin una și bună că alcătuirea unui lot nu este o problemă, de parcă adunarea și pregătirea la nivel competițional a unei echipe se face pocnind din degete sau clipind din ochi. Asta dacă nu cumva oficialii fariști sunt magicieni și, printr-o minune, vor face ca Farul să joace în campionat. Până atunci însă, o inițiativă ar putea veni din altă parte, de la Șchiopu și Barbu. Cei doi au vorbit cu câțiva fotbaliști (dintre cei care au jucat în sezonul trecut la Farul II), cu care și-au dat întâlnire astăzi, la stadion, la ora 18, pentru a se pregăti. „E o încercare de-a noastră. Să vedem dacă putem începe ceva, ca să nu pierdem pregătirea. Sperăm să se strângă 10 - 15 băieți, care să se antreneze sub conducerea mea și a lui Șchiopu, dacă tot nu e antrenor la Farul”, a declarat Barbu, pentru „Cuget Liber”. Callatis infirmă eventuala colaborare Pe de altă parte, instalarea ca manager general la Callatis a fostului președinte executiv al Farului, Mircea Crainiciuc, a dat frâu liber speculațiilor privind scopul acestei mutări. Sunt voci care susțin că astfel s-ar pregăti o colaborare Farul - Callatis (fie lotul Callatis-ului să joace pentru Farul în Liga a II-a, fie Callatis să preia locul Farului în Liga a II-a). Președintele Callatis-ului, Neculai Tănasă, a infirmat însă categoric aceste zvonuri. „Nu e nimic adevărat. Noi suntem Callatis Mangalia, un club de sine stătător, și nu avem treabă cu nimeni. Jucăm în Liga a III-a și încercăm să promovăm doar prin forțele noastre”, a declarat „Tase”, pentru „Cuget Liber”. Program tur FC Farul 1. Viitorul - Farul 2. Farul - FC Botoșani 3. Ceahlăul - Farul 4. Farul - CS Otopeni 5. Juventus - Farul 6. Farul - Dunărea Galați 7. CF Brăila - Farul 8. Farul - Poli Iași 9. Săgeata - Farul 10. Farul - Gloria Buzău 11. Concordia - Farul 12. Farul - Steaua II 13. Delta - Farul 14. Farul - FC Snagov 15. Astra Giurgiu - Farul Program tur Viitorul 1. Viitorul - Farul 2. Astra Giurgiu - Viitorul 3. FC Botoșani - Viitorul 4. Viitorul - Ceahlăul 5. CS Otopeni - Viitorul 6. Viitorul - Juventus 7. Dunărea Galați - Viitorul 8. Viitorul - CF Brăila 9. Poli Iași - Viitorul 10. Viitorul - Săgeata 11. Gloria Buzău - Viitorul 12. Viitorul - Concordia 13. Steaua II - Viitorul 14. Viitorul - Delta 15. FC Snagov - Viitorul Program tur Săgeata 1. CF Brăila - Săgeata 2. Săgeata - Poli Iași 3. Săgeata - Astra Giurgiu 4. Gloria Buzău - Săgeata 5. Săgeata - Concordia 6. Steaua II - Săgeata 7. Săgeata - Delta 8. FC Snagov - Săgeata 9. Săgeata - Farul 10. Viitorul - Săgeata 11. Săgeata - FC Botoșani 12. Ceahlăul - Săgeata 13. Săgeata - CS Otopeni 14. Juventus - Săgeata 15. Săgeata - Dunărea