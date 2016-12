Viitorul Constanţa are emoţii înaintea meciului cu Dunărea Galaţi

Viitorul Constanța are emoții înaintea meciului cu Dunărea Galați

Problemele de lot cu care se confruntă Viitorul îi dau bătăi de cap antrenorului principal al constănțenilor, Cătălin Anghel, înaintea partidei de pe teren propriu, de sâmbătă, de la ora 11, cu Dunărea Galați, care se joacă în etapa a 22-a a Ligii a II-a, seria întâi. Lipsesc sigur Hertu, Banoti și Evdochim, toți accidentați, iar Sin, Popa și Pantelie se confruntă și ei cu probleme medicale. „Vom întâlni o echipă puternică, solidă, care stă foarte bine în teren. Sunt convins că ne așteaptă un joc foarte greu, mai ales din cauza numeroaselor probleme de efectiv pe care le avem. Înaintea meciului de la Juventus anticipam o revenire a echipei după eșecurile cu Ceahlăul și CS Otopeni. Am câștigat la București și sper să o facem și sâmbătă, cu Dunărea, pentru a confirma că am depășit perioada mai puțin fastă pe care am traversat-o”, a spus Anghel.