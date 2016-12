Viitorul Constanţa a terminat anul pe prima poziţia a Ligii l

Viitorul Constanța a terminat anul pe prima poziția a Ligii l

Cu nouă titulari formați în propria academie, constănțenii au avut un început de partidă extrem de greu. În secunda 10, Mihai Roman reușește să speculeze neînțelegerea dintre Cristi Ganea și Alexandru Buzbuchi și a marcat cel mai rapid gol din această ediție a campionatului. Viitorul nu a predat armele și încet, dar sigur, a pus stăpânire pe joc. Egalitatea a fost restabilită de Gabriel Iancu (min. 17 - penalty), iar golurile marcate de Aurelian Chițu (min. 50) și Răzvan Marin (min. 62) au certificat cea de-a cincea victorie consecutivă a sezonului pentru trupa antrenată de Gheorghe Hagi.„Sunt foarte fericit pentru performanța reușită. Am format un grup bun, omogen, foarte valoros, cu toate că am schimbat mulți jucători față de anul trecut. Jucătorii au dat tot ce aveau mai bun, chiar dacă am jucat din 3 în 3 zile. Meritul este al jucătorilor și al antrenorilor care au lucrat foarte bine în acest timp. Nu ne-am temut nicio secundă, nici în secunda 10 când am luat golul, deoarece meciul are 90 de minute și eram conștienți că putem reveni pe tabelă”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi la conferința de presă.Clasament: 1. FC Viitorul (42 p), 2. Steaua (40 p), 3. Gaz Metan (37 p), 4. CSU Craiova (37 p), 5. Dinamo (32 p), 6. CFR Cluj (30 p)… 14. Poli Timișoara (8 p).