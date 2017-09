Viitorul canotajului românesc, angrenat în competiţii naţionale, la Năvodari

Viitorul canotajului românesc, angrenat în competiții naționale, la Năvodari

Conform calendarulului Ministerului Educației Naționale, la Centrul Național Olimpic de Pregătire al Juniorilor de la Năvodari, are loc, zilele acestea, etapa națională școlară de canotaj.Participă 170 de elevi din cadrul cluburilor sportive școlare și liceelor cu profil sportive de la nivel național, sub coordonarea a 20 de profesori-antrenori.Competiția este organizată de Inspectoratul Școlar pentru Educație Fizică și Sport Constanța, în colaborare cu LPS „Nicolae Rotaru” Constanța. Sunt așteptați la Năvodari reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Federației Române de Canotaj, dar și ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Întrecerile vor continua la Centrul Național Olimpic de Pregătire până spre sfârșitul lunii august: pe 10 august are loc Campionatul Național de juniori, iar pe 18 august începe Cupa Federației Române de Canotaj, tot pentru juniori.