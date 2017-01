Viitorul are patru absenţe pentru meciul cu Astra II

Viitorul are patru absențe pentru meciul cu Astra II

Echipa clasată pe locul cinci în seria întâi a Ligii a II-a la fotbal, Viitorul Constanța, are patru absențe certe pentru meciul cu Astra II, de sâmbătă, de pe teren propriu. Evdochim, Hertu și Banoti sunt accidentați, iar Cristocea e suspendat. În plus, Nazâru, Călin și Pantelie acuză și ei probleme medicale. „Consider că vom avea un joc mai greu decât cel cu Farul. Partidele de pe teren propriu sunt mereu mai dificile decât cele din deplasare. Avem însă toate argumentele să sperăm la un joc bun și la o victorie”, a declarat Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. „Sper să arătăm mai bine ca în prima etapă a returului. Astra II e o echipă solidă, însă am mare încredere în elevii mei”, a spus și antrenorul principal Cătălin Anghel. „Nu am primit gol de patru etape și sper ca defensiva să-și facă datoria și sâmbătă”, a punctat fundașul dreapta Marius Rusu. Atacantul Robert Lupu a completat: „N-am reușit să înscriu în tur, sper să sparg gheața sâmbătă. Vom avea un meci greu, dar sunt convins că putem bate”. „Ne așteaptă un joc foarte dificil, întrucât Astra II va primi șase - șapte jucători de la prima echipă. În plus, au și motiv de revanșă, după ce i-am învins în tur. Chiar dacă ne vor lipsi câțiva jucători importanți, avem un lot numeros și echilibrat valoric, astfel că oricine va intra pe teren va face față cu brio” Ionuț Larie, fundaș Viitorul