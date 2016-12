Viitorul / Alexandru Lazăr: „Îmi doresc promovarea din primul an”

Noul jucător al Viitorului Alexandru Lazăr își dorește promovarea încă din primul an de contract, sezonul 2011/2012. „Este un transfer important pentru mine. Avem un lot valoros și un proiect pe care trebuie să-l ducem la capăt. Chiar dacă vin de la un club galonat precum Steaua, consider că am făcut un pas înainte prin venirea mea la FC Viitorul”, a declarat Lazăr.