Video. Fără gaze lacrimogene şi ameninţări! Tactica de milioane a poliţiştilor ca să-i "gonească" pe suporteri dintr-un pasaj

Video. Fără gaze lacrimogene și amenințări! Tactica de milioane a polițiștilor ca să-i "gonească" pe suporteri dintr-un pasaj

Ştire online publicată Marţi, 21 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe fanii irlandezi de la Euro nici nu poți să te superi. Polițiștii francezi au început să cânte cu ei în cor, ca să îi facă să plece dintr-o zonă interzisă.Un grup mare de irlandezi s-a adapostit de ploaie sub un pod din Bordeaux. Politiștii francezi s-au rugat de ei să plece. Degeaba! Irlandezii au cântat non-stop..."Domnilor, vă rog, nu aveți voie să stați aici!"- le-au transmis prin portavoce ofițerii. Irlandezii au început să le cânte: "Stand Up for the French Police." Și politistii au cântat cu ei: "Plecați acasă pentru poliția franceză!"