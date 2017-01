Victorie superbă după un final în forţă

Constructorul-Cleopatra - Metrorex 33-0, în DA de rugby

Victorie superbă după un final în forță

Echipa Constructorul-Cleopatra a câștigat, cu scorul de 33-0 (5-0), partida susținută sâmbătă după-amiază, pe stadionul din „Badea Cârțan", împotriva celor de la Metrorex, meci contând pentru etapa a treia a Diviziei A la rugby. Repriza întâi s-a desfășurat sub semnul echilibrului, dar, încet-încet, sportivii constănțeni, antrenați de Cristian Brănescu și Marian Nache, au împins jocul către terenul de țintă bucureștean. Rotaru a reușit singurul eseu al reprizei, dar nu trebuie uitat că Metrorex-ul a irosit anterior nu mai puțin de șase lovituri de penalitate! După pauză, de la cabine a ieșit parcă o altă echipă gazdă, mult mai motivată și ambițioasă. În ultimul sfert de oră, spectacolul a fost complet, iar diferența pe tabelă s-a mărit, prin punctele realizate de Puișoru (un eseu și patru transformări), Iutu, Pîrvu și Ionescu (fiecare câte un eseu). În urma acestui rezultat, Constructorul-Cleopatra acumulează maximum de puncte, 15, plus trei bonus, și a urcat în fotoliul de lider, talonată de Știința Petroșani (15 p), echipă care s-a impus (24-9) pe terenul celor de la Spartan Oradea. În aceeași rundă, la Mangalia, Callatis a câștigat, scor 25-7, meciul cu Sportul Studențesc. Derby-ul campionatului se joacă pe 22 septembrie Etapa viitoare, sâmbătă, 22 septembrie, de la ora 14, este programat marele derby al Diviziei A, față în față urmând a se afla, la Petroșani, Știința și Constructorul-Cleopatra. Ambele formații au drept obiectiv promovarea în Divizia Națională, însă team-ul de pe litoral nu concepe alt rezultat decât victoria.