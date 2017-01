CS Tomis Constanța - HCM Baia Mare, în Liga Națională de handbal feminin

Victorie sau adio Europa!

Handbalistele de la CS Tomis Constanța își joacă, în week-end, ultima șansă de a mai spera la calificarea în cupele continentale. Dacă nu va îngenunchea pe HCM Baia Mare, formația de la malul mării este ca și eliminată din cursa pentru Europa. În ciuda investițiilor făcute de conducătorii clubului, CS Tomis nu-și depășește condiția de formație de mijlocul clasamentului. După o serie de evoluții oscilante, formația constănțeană a reușit „performanța” de a termina la egalitate, în etapa intermediară de joi, chiar și cu Rapid, ocupanta penultimului loc, pe care doar o minune o mai poate salva de la retrogradare. „La București, fetele au făcut prea multe greșeli. S-au relaxat prematur, iar pe final, când Rapidul s-a apropiat, au intrat în panică. Când ai avantaj de patru goluri, nu dai repede mingea adversarului. Lungești cât de mult posibil atacul, nu arunci la poartă după numai două pase. Apărarea nu a fost suficient de agresivă, iar, per total, randamentul întregii echipe a fost sub așteptări. Se poate spune că noi am pierdut un punct, nu a câștigat Rapidul unul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Despre partida cu Baia Mare, oficialul Tomisului spune că handbalistele sale trebuie să o abordeze ca pe o finală. „Ne luptăm până la ultima suflare, dar, dacă pierdem și nu mai avem șanse de calificare în cupele europene, ne vom reorienta din mers, punând accentul pe promovarea tineretului și pe pregătirea echipei pentru sezonul viitor”, a spus profesorul Bucovală. Meciul CS Tomis (8, 17 p) - HCM Baia Mare (4, 23 p), contând pentru etapa a 18-a a Ligii Naționale, este programat duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor. Arbitrează brigada buzoiană Băducu / Voicu. Celelalte partide ale rundei: HC Dunărea Brăila - U Cluj (duminică, ora 12.00, în direct la Digi Sport Plus), HCM Buzău - HC Zalău, Cetate Deva - Știința Bacău, HC Oțelul Galați - Universitatea Reșița. Întâlnirile Rulmentul Brașov - Oltchim Râmnicu Vâlcea și HCM Roman - Rapid București au fost amânate pentru datele de 8 martie, respectiv 10 martie. v v v Autocarul care transporta spre casă echipa de handbal feminin HCM Roman, după meciul de la Zalău, pierdut cu 20-29, în etapa a 17-a a Ligii Naționale, s-a răsturnat, în noaptea de joi spre vineri, pe DN 13 B, la coborârea din Pasul Bucin, singura persoană rănită din cele 19 aflate în autovehicul fiind șoferul, care a suferit multiple fracturi costale. Șeful Poliției Rutiere Harghita, comisar-șef Cezar Asandei, a declarat, vineri, că accidentul s-a produs în jurul orei 01.00, într-o curbă din localitatea Borzont, unde șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum acoperit cu zăpadă și polei. v v v Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea susține, sâmbătă după-amiază, în Rusia, cel de-al patrulea său meci din cadrul Grupei a 2-a principală a Ligii Campionilor. Din postura de lideră, cu maximum de puncte, 6, campioana României va întâlni pe Dinamo Volgograd (3, 2 p), o victorie asigurându-i formației antrenate de Radu Voina calificarea în semifinale. Meciul începe la ora 13.00, fiind transmis în direct de Sport.ro. Arbitrează o brigadă muntenegreană, avându-i în componență pe Ivan Pavicevic și Milos Raznatovic. Delegat EHF, Jan Rudinsky, din Slovacia. Tot sâmbătă, în aceeași grupă, Hypo Viena primește vizita campioanei Danemarcei, Viborg HK.