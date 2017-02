Victorie pe muchie de cuţit obţinută de BC Athletic U18

Victorie pe muchie de cuțit obținută de BC Athletic U18

BC Athletic Constanța U18 a învins la limită, în overtime, pe CSU Sibiu, scor 82-80 (69-69 după sfertul 4), într-o partidă din etapa a V-a din faza semifinală a Campionatului Național U18, disputată, vineri, la Sala Sporturilor.„A fost o partidă nebună, decisă în ultimele secunde. Cu puțină atenție, am fi putut pune capăt meciului din timpul regulamentar. Nu am reușit să rămânem concentrați până-n ultima secundă și era să ne coste. Mă bucură faptul că ne-am regăsit în overtime și am obținut cele două puncte. Mergem la Ploiești cu un moral foarte bun”, a declarat Andrei Talpeș, team manager BC Athletic.Echipa pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici a contabilizat cel de-al doilea succes din această fază a competiției, din patru partide, având șanse de calificare la turneul final din luna mai.Sâmbătă, 18 februarie, de la ora 14, BC Athletic va evolua pe terenul celor de la CS Sevlar Ploiești.