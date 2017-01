CS Cleopatra - RC Pantelimon 27-5, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Victorie mare, joc conectat la 2.20 (galerie foto)

Rugbiștii de la CS Cleopatra și-au recosmetizat imaginea șifonată de înfrângerea de la Bârlad. Formația de la malul mării a învins, cu scorul de 27-5, pe RC Pantelimon și și-a asigurat, astfel, și din punct de vedere matematic, accesul în semifinale. Meci de un bun nivel tehnic și spectacular, între CS Cleopatra Mamaia și RC Pantelimon, întâlnire contând pentru etapa a 20-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Ambele formații au obiective îndrăznețe în acest sezon, țintesc medaliile de aur, așa că jocul nu putea fi decât unul încins. Prima repriză a stat mult timp sub semnul echilibrului, puncte pe tabelă punând numai gazdele, prin Ariton (un eseu) și Stătulescu (o lovitură de penalitate și o transformare). Doar 10-0 a fost scorul la pauză, pentru că același Stătulescu n-a putut trimite balonul printre bețe din alte două penalități, din poziții favorabile. La reluare, Cleopatra a pornit cu un plus de determinare, iar efortul nu a rămas nerăsplătit. Cristea, în două rânduri, și Badea au culcat balonul în terenul de țintă advers, Stătulescu a transformat o încercare, în timp ce Pantelimonul nu a răspuns decât printr-un singur eseu, netransformat. Scor final 27-5 pentru CS Cleopatra, victorie cu bonus care o menține pe podiumul ierarhiei. Antrenorii Cleopatrei, Marian Udroiu și Adrian Costache, au folosit următorul XV de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Magazin, Stoica, Vâlceanu, Andrei, Panait, Cristea, Stătulescu, Barbu, Tatarciuc, Badea, Dinu și Stan. „A fost cel mai bun joc al echipei din tot campionatul. Dacă am fi jucat așa și până acum, nu pierdeam la Baia Mare sau Suceava. De Bârlad, nici nu mai amintesc. Lucrurile s-au cam lămurit în partea superioară a clasamentului, vom juca semifinala în deplasare, cel mai probabil cu Pantelimon. Indiferent unde joci, acasă sau în deplasare, când vrei să devii campion, trebuie să bați în orice condiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. A arbitrat o brigadă din București, avându-l la centru pe Doru Gordin; judecători de margine - Cristian Șerban și Răzvan Vasiliu. Celelalte rezultate ale rundei: Metrorex București - LPS Focșani 12-40, Olimpia București - CSS Bârlad 10-0, CSS 2 Baia Mare - LPS Suceava 38-5, CSS Unirea Iași - CS Gens Cluj 5-0 (victorie la „masa verde”, formația ardeleană retrăgându-se din campionat). CSS 3 Steaua a stat. Clasamentul la zi: 1. CSS 2 Baia Mare (71 puncte), 2. RC Pantelimon (66 p), 3. CS Cleopatra (65 p), 4. LPS Focșani (54 p), 5. CSS 3 Steaua (42 p), 6. LPS Suceava (40 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 15 mai, ora 13.00), CS Cleopatra va întâlni, în deplasare, pe LPS Focșani.