Ion Marin își remarcă portarul

„Victorie imensă“

Antrenorul Farului a subliniat că, prin evoluția sa, George Curcă a adus cele trei puncte echipei. „O victorie imensă”, „trei puncte extraordinar de mari” și o evoluție de senzație a lui George Curcă a remarcat antrenorul Farului, Ion Marin, la finele meciului cu Gaz Metan. „Era ultima șansă a turului pentru noi de a ne îmbunătăți «adevărul». Câștigând, am urcat la -8 și am trimis Gazul la -9. Am jucat mai bine până la pauză, iar în partea secundă gazdele au fost net superioare. Poate că scorul corect era un egal sau chiar victoria Mediașului, dar acesta este fotbalul. Curcă a apărat excelent. Practic, prin evoluția sa, i-a adus Farului cele trei puncte. Este victoria lui”, a spus „Săpăligă”. Tehnicianul medieșean Cristi Pustai a fost de părere că Gaz Metan a pierdut meciul în principal din cauza ratărilor elevilor săi. „Era o partidă foarte importantă pentru noi. Situația era gravă și la -6 la adevăr, cât aveam înaintea partidei, dar acum, cu -9… Am dominat jocul în cea mai mare parte a sa, dar am ratat exas-perant. Terenul a fost greu și ne-a dezavantajat, pentru că suntem o echipă care construiește. Poate că, în etapa viitoare, acasă la CFR, va apărea o minune și nu vom pierde”, a declarat Pustai.