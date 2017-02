Victoria din "Groapă", cadoul perfect pentru aniversarea lui Gheorghe Hagi

FC Viitorul și-a consolidat, sâmbătă seară, poziția de lider al Ligii l, după ce a dispus de Dinamo București, scor 2-1 (0-1), chiar în „Ștefan cel Mare“, într-un meci din runda cu numărul 22 a Ligii l de fotbal.Scorul primei reprize a fost 1-0 pentru dinamoviști, după reușita lui Dan Nistor (min. 26). Actul secund a aparținut constănțenilor, iar golurile marcate de Kevin Boli (min. 64) și Florinel Coman (min. 78) au consemnat a 14 victorie a constănțenilor din acest sezon.Chiar dacă a obținut cele trei puncte, managerul tehnic al Viitorului nu a fost pe deplin mulțumit de evoluția jucătorilor săi, în special pentru prima parte a jocului.La finalul meciului, tinerii jucători ai Viitorului au dedicat succesul lui Gheorghe Hagi, cel care a împlinit, duminică, 5 februarie, frumoasa vârstă de 52 de ani.„Au fost două reprize diametral opuse. Prima parte le-a aparținut gazdelor, care au fost mai rapizi ca noi și au câștigat mijlocul terenului. În a doua repriză, am făcut niște schimbări foarte bune, am avut de partea noastră și norocul, deoarece, la 1-0 pentru Dinamo, Rîmniceanu l-a blocat providențial pe Nemec. Confirmăm, o dată-n plus, faptul că suntem o echipă valoroasă și că practicăm un fotbal bun. Referitor la titlu, nimic nu este imposibil în viață dacă îți dorești cu adevărat. Le mulțumesc jucătorilor că mi-au dedicat victoria. Sunt și ei alături de mine, cum am fost și eu de-a lungul timpului alături de ei, și voi fi în continuare “, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al constănțenilor.În etapa următoare, programată pe 13 februarie, FC Viitorul va juca acasă, împotriva celor de la Pandurii Târgu Jiu.Clasament: 1. FC Viitorul (45 p), 2. CSU Craiova (40 p), 3. FC Steaua (40 p), 4. Gaz Metan Mediaș (34 p), 5. Dinamo București (32 p), 6. Astra Giurgiu (32 p).Miercuri, 8 februarie, de la ora 17, pe stadionul „Central” din Ovidiu, FC Viitorul U19 va întâlni campioana Danemarcei, FC Copenhaga, în play-off-ul UEFA Youth League. La această partidă, accesul suporterilor se va face gratuit prin porțile special amenajate ale Tribunei l și ll.Pentru cei ce vor să asiste la meci, dar nu dispun de un mijloc de transport personal, FC Viitorul va pune la dispoziție un autocar, tip cursă specială (tur-retur), cu itinerariul Palatul Copiilor - Stadion „Central” și retur. Plecarea autocarului se face miercuri, începând cu orele 16.