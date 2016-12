„Victoria de la Mioveni ne-a costat scump“

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„La Mioveni, am obținut o victorie foarte importantă și care este decisivă pentru intrarea în retrogradare a Daciei, ținând cont de ce program are în continuare. Din păcate, succesul ne-a costat foarte scump. Pe lângă jucătorii accidentați, îi avem indisponibili și pe cei doi eliminați. Cu toate acestea, consider că avem șanse reale de a învinge Bistrița, un succes care să aducă adevărata liniște la echipă. Sunt convins că vom beneficia și de al 12-lea jucător, publicul nostru, care a fost de atâtea ori alături de Farul“ Ion Marin, antrenor principal FC Farul