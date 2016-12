Victor Piţurcă va plăti pensie alimentară lui Vica de aproape 40.000 lei

Victor Pițurcă va plăti pensie alimentară lui Vica de aproape 40.000 lei

Judecătorii de la Buftea au decis, astăzi, că fiul Victoriei Blochina, Edan, în vârstă de 5 ani, va purta numele tatălul său, Victor Pițurcă.Instanța a mai decis ca Edan să primească din partea selecționerului României o pensie alimentară imensă, de 39.389 de lei lunar.Victoria Blochina, fosta balerină care susține că a avut o relație de peste 15 ani cu selecționerul României, a mărturisit că Victor Pițurcă „este marea ei dragoste”.„Piți a fost viața mea și dragostea mea. Va rămâne totdeauna în sufletul meu, indiferent de ce se întâmplă între noi. Știind ce orgoliu are, eu tot sper să refacă relația cu Edan. El a fost familia mea, prietenul meu, tatăl meu care a decedat, fratele meu. Pentru el am stat aici. De un an nu ne-am văzut, nu am comunicat deloc”, a spus Vica.