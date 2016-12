Victor Hănescu şi Ivan Endara deschid balul

România - Ecuador, în Cupa Davis

Victor Hănescu și Ivan Endara deschid balul

Tenismanul Victor Hănescu (nr. 54 ATP) îl întâlnește, astăzi, de la ora 11.30, pe Ivan Endara (nr. 408 ATP), în primul meci al întâlnirii România - Ecuador, din barajul pentru promovarea în Grupa Mondială a Cupei Davis, eveniment care se dispută, în acest final de săptămână, la Centrul Național de Tenis de la București. Iată și programul celorlalte partide, stabilit, ieri, la tragerea la sorți: astăzi, după jocul lui Hănescu: Giovanni Lapentti (nr. 153 ATP) - Adrian Ungur (locul 130 ATP); sâmbătă, ora 12.00: V. Hănescu / Horia Tecău - Nicolas Lapentti / G. Lapentti; duminică, ora 11.30: V. Hănescu - G. Lapentti, urmat de A. Ungur - I. Endara. „Tragerea la sorți a fost OK. Ne așteptam să nu joace Nicolas Lapentti, ci Endara. Sigur că ne avantajează acest lucru, pentru că Endara este sub locul 400, și e important ca Ungur să pornească de la 1-0 pentru noi. Băieții sunt pregătiți, sunt în formă. Am reușit să ne acomodăm cu terenul și suntem favoriți din punct de vedere al clasamentului, dar niciodată nu se știe ce se poate întâmpla în Cupa Davis”, a declarat căpitanul nejucător al României, Andrei Pavel. În funcție de scorul după prima zi, „Cneazul” ar putea schimba echipa de dublu. „Legat de o schimbare la dublu, oricare dintre cei patru jucători pot evolua. Depinde de accidentări, de cum se vor simți și de scorul după prima zi. Am ales varianta Hănescu / Tecău, dar iau în calcul și formulele Tecău / Ungur sau Tecău / Crivoi, de rezervă”, a explicat Pavel. Toate partidele din întâlnirea România - Ecuador sunt transmise în direct de TVR 1.