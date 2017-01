Victor Hănescu s-a retras din echipa de Cupa Davis

Tenismanul român Victor Hănescu și-a anunțat, ieri, prin intermediul unei scrisori deschise către iubitorii tenisului românesc, decizia de a se retrage din echipa națională de Cupa Davis, precizând că acest pas este unul foarte dificil pentru el.„Vine un moment în viața fiecărui sportiv, dureros, dar inevitabil: retragerea de la echipa națională. Momentul nu este ușor și în-totdeauna când vine vorba de culorile României, decizia este și mai dificilă. De la vârsta de 10 ani, prin ’91, când am fugit de la școală să văd un meci de Cupa Davis între România și Irlanda, s-a născut în mine dorința de a purta cu mândrie tricoul Naționalei. Am debutat la 20 de ani, în 2001 și țin minte ca ieri acea zi: am fost convocat ca rezervă în meciul contra Cehiei, jucat la Prostejov și am intrat pe teren, la dublu, alături de Trifu, ca urmare a unei accidentări suferite de Voinea. De atunci, am jucat 37 meciuri sub tricolor în 21 de partide inter-națiuni și la fiecare meci sub culorile României, am avut emoții, mari emoții! Aceste trăiri nu se compară cu sferturile de finală de la Roland Garros și nici cu trofeul câștigat în Elveția, sunt sentimente speciale pe care nu le poți avea decât la Națională”, a scris Hănescu.v v v„Îi vom respecta decizia, îi vom mulțumi pentru cei 13 ani în care a jucat pentru echipa națională. Va fi un gol mare pentru echipă dacă își va menține hotărârea. Precis că Andrei Pavel, căpitanul nejucător, va avea o discuție cu el și apoi voi vorbi și eu”, a declarat președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, citat de Mediafax.Șeful federației consideră că, în momentul de față, nu există un jucător de nivelul lui Hănescu: „Astăzi, sincer, nu văd niciun înlocuitor pentru Hănescu în echipa națională!”.