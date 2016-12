Vicepreşedintele FC Farul a dat dovadă de perseverenţă infracţională!

3

O echipa de 2 ani care face performanta NU inlocuieste 90 de ani de existenta

E ca si cum Becali l-ar inlocui pe Stefan Cel Mare :)) In 2020 FC Farul 1920 Constanta isi face centenarul, in timp ce la FC Viitorul, centenarul il va trai doar nepotii sau stranepotii nostri, in niciun caz adulti si copii de ziua de azi

Răspuns la: Bai Patraulea, Gaz Metan Severin NU este Craiova !!!

Adăugat de : Gogu, 9 iunie 2012

Asa cum FC Viitorul Constanta NU este Constanta, ci doar echipa orasului Ovidiu !!! Esti cumva Mircea Sandu, fiindca numai el inlocuieste orase cu...