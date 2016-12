Vezi aici podiumul Campionatului de Kung-Fu de la Tuzla

Sala de sport din Tuzla a găzduit, zilele trecute, întrecerile Campionatului de Kung-Fu, la probele de Light-Fighting Sanda (luptă sportivă cu contact ușor), Tueishou (lupta sportivă „mâini lipicioase”) și Taolu Tradițional (luptă imaginară). La competiție, au participat 75 de sportivi din 12 cluburi, rezultatele sportivilor din Constanța fiind următoarele: Light-Fighting Sanda: masculin: Seniori 18-34 ani, Open: 1. Alexandru Neagu (CS Marea Neagră), 2. Dan Condrat (CSU Neptun), 3. Alexandru Istrate (CS Marea Neagră); Tineret 16-20 ani, Open: 1. Ioan Zal Gidu (CS Marea Neagră), 2. Georgian Tudosoiu (CS Shaolin Callatis Mangalia), 3. Alexandru Cătană (CS Karate Tradițional Eforie), 3. Bogdan Ionuț Mitel (CS Shaolin Callatis); Juniori 16-17 ani, Open: 1. I. Zal Gidu, 2. G. Tudosoiu, 3. Andrei Naidin (CS Karate Tradițional), 3. Cătălin Barbu (CS Marea Neagră); Cadeți 14-15 ani, Open: 1. B. I. Mitel, 2. Al. Cătană; Copii 1 (Mini-cadeți) 12-13 ani, - 45 Kg: 1. Ovidiu Gabriel Irimia (CS Marea Neagră), 2. Marian Cîju (CS Panda Poarta-Albă), 3. Alexandru Bodorin (CS Marea Neagră); + 45 Kg: 1. Ovidiu Moroianu (CS Marea Neagră), 2. Vlad Gheorghe (CS Shaolin Callatis), 3. Leonardo Savioli (CS Shaolin Callatis); Copii 2, 10-11 ani, - 40 Kg; 1. Tudor Bocai (CS Marea Neagră), 2. Cosmin Labeș (CS Shaolin Callatis), 3.Alexandru Ilie (CS Marea Neagră); copii 3: 8-9 ani, - 30 Kg: 2. Romu Andrei Oltean (CS Marea Neagră), 3. Darius Molaomer (CS Shaolin Callatis); + 40 Kg; 1. Iulian Ștefan Mardarie (CS Marea Neagră), 2.Vlad Cristian Roșu (CS Shaolin Callatis); Copii 4: - 7 ani, - 25 Kg: 1. Remus Colcer (CS Shaolin Callatis), 2. Giovani Savioli (CS Marea Neagră), 3. Rareș Mihai Popa (C. Shaolin Callatis); - 30 Kg: 2. Ionuț Bogdan Popa (CS Shaolin Callatis), 3. Vlad Bocai (CS Marea Neagră); Feminin, Junioare 16-17 ani, Open: 1. Georgiana Cătană (CS Marea Neagră), 2. Elena Bobic (CS Shaolin Callatis); Copii 1: 12-13 ani, Open: 3. Andreea Rîpianu (CS Shaolin Callatis); Copii 2: 10-11 Ani, Open: 1. Cătălina Soare (CS Marea Neagră), 2. Beatrice Roșăneanu (CS Marea Neagră), 3. Ioana Povară (CS Shaolin Callatis), 3. Maria Maia Gemai (CS Shaolin Callatis); Tueishou: Seniori 18-34 ani, Open: 1. D. Condrat, 2. Al. Istrate, 3. Al. Neagu; Juniori 16-17 ani, Open: 1. G. Tudosoiu, 2. I. Zal Gidu, 3. A. Naidin; Cadeți 14-15 ani, Open: 1. Al. Cătană, 2. B. I. Mitel; Copii 1 (Mini-cadeți) 12-13 ani, - 45 Kg: 1. Alexandru Bodorin (CS Marea Neagră), 2. M. Cîju, 3. O. Irimia; + 45 Kg: 1. O. Moroianu, 2. V. Gheorghe, 3. L. Savioli; Copii 2, 10-11 ani, - 40 Kg: 1. Al. Ilie Alexandru, 2. T. Bocai, 3. C. Labeș; Copii 3, 8-9 ani, - 40 Kg: 1.R. Oltean Romu, 2. D. Molaomer; + 40 Kg: 1. I. Șt. Mardarie, 2. V. Roșu; Copii 4, - 7 Ani, - 25 Kg; 1. R. Popa, 2. G. Savioli, 3. R. Colcer; - 30 Kg: 1. V. Bocai, 2. I. Popa; Feminin, Junioare 16-17 ani, Open: 2.E. Bobic, 3. G. Cătană; Copii 1, 12-13 ani, Open: 3. A. Rîpianu Andreea, 3. I. Povară; Copii 2, 10-11 ani, Open: 1. C. Soare, 2. Maria Maia Gemai (CS Shaolin Callatis), 3. Crina Neculai (CS Shaolin Callatis), 3. Cristina Neculai (CS Shaolin Callatis); Taolu Tradițional „Individual Cu Mâinile Goale”: Masculin Open: 1. R. Oltean; Feminin Open: 3. Crina Neculai, 3. Cristina Neculai). „Organizarea campionatului a fost posibilă cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local din Tuzla, a primarului Florin Constantin Micu. Chiar dacă numărul de sportivi și de cluburi a fost mai redus față de alte campionate desfășurate anii trecuți, totuși, concursul a durat șapte ore, fiind folosite două suprafețe de luptă. Meciurile au fost deosebit de disputate, chiar și atunci când s-au întâlnit în finale sau semifinale sportivi din același club”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.