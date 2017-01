Vezi aici jucătorii convocaţi la meciul România-Belarus/Mutu şi Tamaş revin la naţională

Vezi aici jucătorii convocați la meciul România-Belarus/Mutu și Tamaș revin la națională

Ştire online publicată Miercuri, 21 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Fotbal anunță pe site-ul său oficial ''convocările de principiu pentru meciurile România-Belarus și Albania-România'', ultimele din preliminariile Euro-2012, printre jucătorii convocați aflându-se și atacantul Adrian Mutu și fundașul Gabriel Tamaș, la care selecționerul naționalei, Victor Pițurcă, intenționase să renunțe, informează Agerpres.ro.Potrivit Federației Române de Fotbal, Victor Pițurcă a decis numele celor 18 jucători români legitimați la cluburi de peste hotare, cărora Federația Română de Fotbal le-a trimis, astăzi, faxuri de convocare DE PRINCIPIU în vederea jocurilor România - Belarus (7 octombrie, Național Arena din București) și Albania - România (11 octombrie, stadionul Qemal Stafa din Tirana), contând pentru ultimele două etape ale grupelor preliminare ale Euro 2012. Următorii fotbaliști au primit faxurile, urmând ca, pe 30 septembrie, în jurul prânzului, să afle (în funcție de starea de sănătate și de forma lor sportivă) dacă se vor prezenta la reunirea programată luni, 3 octombrie, ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoșoaia, sau dacă faxurile de astăzi vor fi revocate: Bogdan Ionuț Lobonț (AS Roma), Costel Fane Pantilimon (Manchester City FC), Ionuț Cristian Săpunaru (FC Porto), Gabriel Sebastian Tamaș (West Bromwich Albion), Dorin Nicolai Goian (Glasgow Rangers FC), Răzvan Dincă Raț (FC Șahtior Donețk), Răzvan Cociș (FC Rostov), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Gabriel Andrei Torje (Udinese Calcio), Bănel Nicoliță (AS Saint-Etienne), Ianis Alin Zicu (ȚSKA Sofia), Dacian Varga (FC Kuban Krasnodar), Adrian Mutu (AC Cesena), Gheorghe Bucur (FC Kuban Krasnodar), Ionuț Costinel Mazilu (Arsenal Kiev), Ciprian Andrei Marica (FC Schalke 04), Daniel George Niculae (AS Nancy-Lorraine) și Bogdan Sorin Stancu (Orduspor Kulubu).