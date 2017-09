Veştile zilei din tenis

Veștile zilei din tenis

Sâmbătă, 02 Septembrie 2017

Tenismanul român Horia Tecău și americanca Coco Vandeweghe respectiv perechea Raluca Olaru (România) și Nicola Mektic (Croația) s-au calificat în turul 2 al probei de dublu mixt de la US Open, ultimul Grand Slam al anului care se desfășoară la arenele Flushing Meadows din New York.Tecău și Vandeweghe au eliminat perechea Andrea Hlavackova (Cehia)/Edouard Roger-Vasselin (Franța) cu 6-1, 6-2.Mektic și Olaru au învins perechea americană Jennifer Brady/Bjorn Fratangelo cu 6-4, 6-4.De asemena, jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat în turul 2 la dublu feminin la US Open.Monica Niculescu și taiwaneza Su-Wei Hsieh au avansat în turul 2 al probei de dublu a turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului, după ce au învins perechea Kirsten Flipkens (Belgia)/Aleksandra Krunic (Serbia) cu 6-2, 6-4 după o oră și 16 minute de joc la arenele Flushing Meadows din New York.Niculescu și Hsieh și-au asigurat un cec de 26.500 dolari și 130 de puncte WTA.În turul 2, Niculescu și Hsieh, capi de serie 12, le vor avea ca adversare pe japonezele Eri Hozumi și Miyu Kato, scrie realitatea.net