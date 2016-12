Veşti proaste despre tenismanul Horia Tecău

Vești proaste despre tenismanul Horia Tecău

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțeanul Horia Tecău, aflat duminică la Stejarii Country Club, a declarat că nu știe exact cât timp va mai lipsi de pe teren în urma accidentării la metatarsianul patru al piciorului drept, urmând ca zilele viitoare să mai efectueze și alte investigații suplimentare.„Am testat puțin piciorul, dar încă nu sunt pregătit să revin în competiții. Probabil că recuperarea va mai dura o săptămână sau două. Aș fi vrut să fie un pic mai bine piciorul pentru că peste o săptămână aș fi vrut să plec la Beijing, dar acum nu mai pot. Trebuie să mai fac niște investigații, pentru că nu vreau sa joc dacă nu sunt 100% refăcut. Am pățit-o cu o zi înainte de US Open, probabil a fost o suprasolicitare, am jucat multe săptămâni la rând pe hard... am tot tras de mine până când am simțit durerea. Am continuat să joc, pentru că era US Open, iar apoi s-a agravat accidentarea ”