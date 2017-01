Veste tristă! Simona Halep s-a retras de la turneul China Open

După primele meciuri de la turneul China Open, Simona Halep dădea semne că își revine după eșecurile de la US Open și Wuhan. Toți fanii Simonei aveau speranța că poate ajunge să câștige turneul de la Beijing. Constănțeanca a jucat încă din primul tur al competiției, unde a învins-o pe Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), scor 6-1, 6-4, iar în turul doi, a trecut de Lin Zhu, reprezentanta echipei gazdă, scor 7-5, 6-4. În acest meci, constănțeanca a început să resimtă dureri la coapsa stângă, iar după această victorie, a recunoscut faptul că nu este în cea mai bună condiție de joc.Ieri dimineața, la ora 7.30, a început meciul dintre Simona Halep și Andrea Petkovici. Românca a acuzat dureri în setul al doilea, cedând cinci gameuri consecutive și a vrut să renunțe, însă a continuat meciul. După două ore jumătate de joc, Simona Halep a reușit să o învingă cu greu pe adversara sa, scor 7-6 (4), 5-7, 7-6 (1), calificându-se astfel în sferturi. La scurt timp, Simona și-a anunțat retragerea.„Am terminat turneele de pe teren chinezesc. Nu au fost meciuri ușoare, însă sunt împăcată cu mine că am făcut tot ce am putut și am luptat pentru fiecare minge și pentru fiecare meci! Astăzi (n.r. - ieri) însă a trebuit să iau o decizie cu mintea, nu cu inima.De aceea, după multe discuții cu fizioterapeuții, am decis să mă retrag, pentru că am dureri la picior și nu pot risca să îmi agravez starea și mai mult. Aștept cu mare drag prima mea participare la Turneul Campioanelor de la Singapore! Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru susținere și sper să îmi fiți alături și de acum înainte!”, a fost mesajul pe care Simona Halep l-a postat pe pagina sa de facebook.