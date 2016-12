Veste teribilă pentru sportul românesc. Bitang şi Bellu au părăsit lotul naţional de gimnastică

1

Este timpul...

Din pacate, situatia si evolutia sportului din ultimii 20 de ani a facut ca in ziua de azi, putinii oameni care au valoare si mai activeaza in aceasta ramura, sa ajunga sa ia decizii radicale. In situatia in care toate maimutele au fost pusi sa conduca directii de sport, asociatii judetene, federatii si minister, oamenii de valoare se intreaba pe buna dreptate ce mai cauta ei in aceasta activitate in aceasta tara. Sportul de masa, selectia si cresterea posibilelor valori sportive au fost sistematic compromise pentru avantaje financiare de catre toti neica-nimenii, cu sprijinul si sustinerea unor fosti mari sportivi, ajunsi pe functii de conducere. Din pacate, ce nu a inteles lumea, opinia publica, a fost faptul ca nu trebuie sa confundam valoarea sportiva, rezultatele si contributia adusa sportului din partea unor mari valori cu caracterul, demnitatea, profesionalismul acestora, de cealalta parte a baricadei. Oameni importanti in sport, sefi de directii si cluburi de mare valoare, au contribuit decisiv la situatia dezastruoasa a sportului din ziua de azi. mai periculos este faptul ca, dupa ce ici, colo, in tara, mai apar idioti care vor sa faca ceva sport, toate aceste scursuri si nonvalori se coalizeaza instantaneu pentru a opri aceste initiative. In incheiere, pacat de acest deznodamant (din nou) din partea unor valori adevarate. Treziti-va idiotilor, sportul este cel mai bun ambasador al tarii noastre.