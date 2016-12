Veste proastă pentru Bănel Nicoliţă în Franţa

Veste proastă pentru Bănel Nicoliță în Franța

Banel Nicolita este foarte aproape de o despartire de AS Saint Etienne, dupa ce in ultima perioada nu a mai intrat in planurile echipei din Ligue 1.Banel Nicolita se afla pe lista jucatorilor pe care AS Saint Etienne nu va mai conta din vara, scrie presa franceza. Internationalul roman se gandeste si el la plecare, dar spune ca nu vrea sa revina in Romania."Vreau sa raman in Europa, nu neaparat in Franta. Sa vedem ce o sa apara. Romania? Momentan sunt aici, nu ma gandesc sa ma intorc", a declarat Banel Nicolita la Digi Sport.Banel Nicolita a plecat la AS Saint Etienne in 2011, insa dupa un prim sezon entuziasmant s-a accidentat si a pierdut locul in prima echipa.