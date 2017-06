Veste de ultimă oră despre Wimbledon. Ce se întâmplă cu celebrul turneu de tenis

Ştire online publicată Luni, 29 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Eurosport deține drepturile de televizare pentru cele două săptămâni ale Grand Slamului pe iarbă, inclusiv calificările programate la Roehampton, începând cu 26 iunie. Canalul de televiziune a transmis deja în acest an calificările de la Australian Open și Roland Garros, scrie Agerpres.ro.Pentru prima oară, la turneul de calificare de la Wimbledon se va intra cu bilet și acesta va costa 5 lire serline, iar rețeta va fi vărsată la Fundația Wimbledon. Directorul executiv al All England Club a infirmat faptul că aceste modificări sunt legate de prezența Mariei Șarapova în calificări: ''Știu că pare un moment oportun, dar nu are legătură, chiar nu are legătură și noi știm că aceste calificări au nevoie să fie îmbunătățite. Dorim condiții mai bune și aici și totul face parte dintr-un proces continuu''.