Veronica Negreanu, campioană balcanică la veterani

Atleta veterană dr. Veronica Negreanu s-a clasat pe primul loc în proba de 200 m din cadrul Campionatului Balcanic Masters de sală, competiție care s-a desfășurat, recent, în Complexul Național „Lia Manoliu” din București.Unică reprezentantă a Con-stanței în întrecerea feminină, Veronica Negreanu a încheiat cursa cu timpul de 1 minut, 17 secunde, 15 sutimi, la cate-goria de vârstă +85 ani.„Am ambiția de a demonstra că încă mai pot face ceva pentru Constanța, pentru Do-brogea. Remarc organizarea foarte bună a Balcaniadei, la start aliniindu-se atleți veterani din Turcia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croația, Rep. Moldova și România”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Negreanu, care se pregătește să alerge, în perioada următoare, la Crosul de la Găești și la Crosul Olimpic de la Constanța.Interesant este faptul că Veronica Negreanu și-a început târziu cariera de sportiv.„Primul concurs la care am participat a fost cel de la Mamaia, din 1991, aflat la rându-i la ediția inaugurală, și de la startul căruia nu am mai lipsit în niciun an. Cel care m-a «mobilizat» a fost profesorul Traian Petcu. Am câștigat cursa din 1991 și de atunci caut să le insuflu tuturor bucuria de a alerga, pentru că sportul înseamnă sănătate”, a mai spus dr. Veronica Negreanu.