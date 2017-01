Vasile Stângă, antrenor la HCM Constanţa

Vasile Stângă, antrenor la HCM Constanța

HCM Constanța l-a numit ieri în funcția de antrenor principal pe Vasile Stângă, fost tehnician, cu performanțe notabile, la echipa națională și la Steaua. Secund va fi Eden Hairi, cel care a condus echipa după demisia lui Lucian Râșniță. Stângă are ca obiective câștigarea campionatului și a Cupei României. „Sper să nu dezamăgesc la HCM. Am acceptat cu plăcere să preiau echipa, singura din țară pe care aș fi acceptat să o antrenez acum, datorită condițiilor foarte bune de pregătire, poate mai bune și decât la Steaua. Soția mea este din Constanța, deci și eu sunt pe jumătate constănțean. Îmi plac oamenii și orașul și sper să formăm o echipă care să umple sala și să furnizeze cât mai mulți jucători echipei naționale”, a declarat Stângă, 51 de ani, prezentat ieri după-amiază, într-o conferință de presă desfășurată la Sala Sporturilor. Fost mare handbalist și antrenor la echipa națională și la Steaua, Stângă a semnat un contract pe trei ani și a declarat că nu a condiționat venirea la HCM de garantarea achiziționării mai multor jucători. Tehnicianul a recunoscut însă că echipa tratează cu mai mulți handbaliști, aflându-se în căutarea unui inter dreapta cu experiență și a unui coordonator. Vasile Stângă este de părere că HCM mai poate lua titlul, diferența de 6 puncte care o desparte de liderul Steaua nefiind una de nerecuperat. Tehnicianul HCM-ului a arătat că echipa trebuie să se adapteze la handbalul care se joacă acum în Europa. „Mai mult de 50% dintre goluri se marchează pe contraatac și pe faza a doua. Cum avem portari foarte buni și extreme rapide, ne putem plia pe acest joc. Handbalul nu s-a schimbat față de cel jucat pe vremea noastră. Trebuie să te aperi bine, să faci un contraatac performant și să-i dai goluri ușoare adversarului. Sper într-o colaborare bună cu jucătorii”, a punctat Stângă. Adversarul intrat în familie „Din adversar al nostru, Vasile Stângă a intrat acum în familia HCM-ului. Îi urez mult succes și să-și realizeze obiectivele. Doar timpul va dovedi dacă am făcut o mișcare bună cu Vasile Stângă. Îi mulțumim lui Eden Hairi pentru curajul de a prelua echipa după demisia lui Râșniță. Sub conducerea sa, HCM a rămas în cursa pentru titlu și Cupă”, a spus și Nurhan Ali, directorul executiv al clubului. Băiceanu dorit, dar vine după o accidentare Fostul jucător al HCM-ului Silviu Băiceanu, acum la Goppingen, în Germania, ar dori să se întoarcă la HCM, club care îl dorește și el, dar realizarea mutării depinde de revenirea handbalistului la forma care l-a consacrat. Puși pe lista de transferări, Bros și Kazic s-au pregătit ieri la Constanța și au unele oferte de la echipe din străinătate.