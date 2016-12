Ședință de bilanț la CS Cleopatra

Vasile Chirondojan: "2015, un an cu rezultate excelente!"

CS Cleopatra Mamaia a organizat, ieri, o festivitate de premiere a tinerilor sportivi pentru toate rezultatele obținute anul acesta.Un an cu multe schimbări, un an în care, în prima sa parte, CS Cleopatra a încheiat parcursul cu generația U19, iar din toamnă, a demarat un nou proiect, cu o nouă generație de juniori U16, care alcătuiesc colectivul clasei cu program special de rugby de la Liceul Tehnologic „Gh. Duca”.Ieri, la Complexul Cleopatra din Mamaia, împreună cu președintele Vasile Chirondojan, echipa, antrenorii, întregul colectiv al clubului și, bineînțeles, directorul Liceului Tehnologic „Gh. Duca”, prof. Elena Gogu, s-au adunat în jurul bradului, ca o familie. CS Cleopatra a tras linie și a concluzionat. Cu bune, cu rele, cu victorii și cu înfrângeri, 2015 a fost un an foarte bun.Clubul de la malul mării a găzduit competiții de mini rugby, pe plajă sau pe iarbă, campionate de oină pe plajă, competiții de șah, toate organizate impecabil.„Anul 2015 a fost foarte bun pentru noi. În prima parte a anului, am luat titlul la rugby în 7 la U19 și un titlu de vicecampioană, după o finală extraordinar de disputată cu Steaua. În vară, am încheiat un ciclu de patru ani și acum am luat-o de la capăt cu juniorii U16, cu care deja avem performanțe extraordinare”, a declarat președintele clubului constănțean.Nu au lipsit colindele, cântate chiar de jucători, dar nici cadourile sub brad. Sportivii i-au colindat pe cei prezenți și i-au surprins cu un Plugușor reinventat, dedicat special clubului, președintelui și antrenorilor. Mai apoi, cu toții s-au așezat în jurul mesei.După cinci etape disputate din turul grupei B a Campionatului Național de rugby juniori U16, CS Cleopatra se clasează pe primul loc, poziție de pe care nu are de gând să mai coboare până la ultimul fluier al turneului final.Obiectivele anului 2016 sunt mărețe, dar nu imposibil de atins. Conducerea clubului vrea să cucerească titlul național la U16, să promoveze câțiva jucători la lotul național și să înființeze a doua clasă cu program special de rugby la Liceul Tehnologic „Gh. Duca”.Cu ocazia festivității, juniorilor le-a fost prezentat și noul antrenor principal, în persoana lui Onal Agiacai, care va face tandem cu Victor Bezușcu.„Bineînțeles, obiectivul nostru este titlul național. Sunt copii extraordinari, care au valoare și care își doresc să câștige campionatul. Sper ca, la final, CS Cleopatra să se claseze tot pe primul loc”, a afirmat Onal Agiacai.