Valeriu Chiriţă revine în iarbă

Constructorul-Cleopatra a realizat transferul sezonului în rugby-ul românesc

Valeriu Chiriță revine în iarbă

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea clubului Cleopatra Mamaia a reușit o lovitură de zile mari pe piața transferurilor, reușind să-l aducă la echipă pe Valeriu Chiriță, rugbist care a evoluat, în trecut, în campionatul britanic. Valeriu Chiriță este un nume binecunoscut în lumea sportului cu balonul oval constănțean. A făcut performanță la Farul, sub bagheta antrenorului emerit Mihai Naca, și a acumulat experiență chiar în patria rugby-ului, la Welsh Londra. Peste Canalul Mânecii, Chiriță a fost mai întâi jucător, apoi profesor în cadrul unui colegiu cu profil rugby. În vârstă de 34 de ani, sportivul a fost de acord să revină pe teren și să pună umărul la promovarea Constructorului-Cleopatra în Divizia Națională. Alături de Chiriță, lotul liderului Diviziei A s-a întărit cu alți doi jucători de valoare, Cristian Anghel și Marius Șandru. Fost component al Farului, Anghel revine la Constanța după o aventură în Italia, unde a îmbrăcat tricoul formației Seigni, din Liga a II-a, în timp ce Șandru este marele pariu al grupării din Mamaia. „Consider că reactivarea lui Șandru este un lucru benefic nu numai pentru clubul nostru, ci pentru întreg sportul constănțean. Ar fi fost păcat ca un jucător de doar 22 de ani să renunțe atât de ușor la performanță, fiindcă are calități cât cuprinde. I-am acordat o șansă și sunt convins că ne va demonstra că nu am greșit atunci când am avut încredere în el“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Toți trei se află deja în pregătiri cu noua echipă, sub comanda antrenorilor Cristian Brănescu și Marian Nache, și vor fi folosiți din prima etapă a mini-returului de campionat. RCJ Farul, prima opțiune pentru transferuri După ce a parafat contractul de colaborare cu LPS „Nicolae Rotaru” CSS, cu rezultate excelente la nivel de juniori, clubul din Mamaia a bătut palma și cu RCJ Farul, care va avea prioritate la transferul de jucători. „Am spus-o întotdeauna, noi creștem jucători pentru Constanța, nu pentru Steaua sau Dinamo. Nu am dus lipsă de oferte, multe chiar din străinătate, dar prioritatea noastră este ridicarea nivelului rugby-ului constănțean și readucerea titlului național pe litoral. Sportivii noștri nu vor fi transferați decât la Farul, unde vor fi legitimați fără nicio pretenție din partea noastră. Consiliul Județean este alături de noi, pentru că nu este ușor să crești câteva sute de copii. Cât de curând, vom realiza un parteneriat și cu CS Năvodari, club de care sunt legat sentimental. Am jucat acolo în anii ’60, este o zonă cu potențial uman foarte bun“, a explicat Chirondojan.