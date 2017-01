Valentina Ardean Elisei are ruptură de ligamente încrucişate şi va rata Mondialele din China

Valentina Ardean Elisei are ruptură de ligamente încrucișate și va rata Mondialele din China

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Extrema stângă a campioanei Oltchim Râmnicu Vâlcea, Valentina Ardean Elisei, care s-a accidentat, duminică seară, în meciul cu Zvezda, 31-27 în Liga Campionilor la handbal feminin, a fost diagnosticată cu ruptură de ligamente încrucișate, cu afectarea ligamentului colateral și a meniscului, și va lipsi șase luni, a declarat, ieri, președintele grupării vâlcene, Ioan Gavrilescu. „A făcut testul RMN la Vâlcea, iar medicul a spus că are ruptură de ligamente încrucișate cu afectarea ligamentului colateral și a meniscului, iar asta înseamnă că va mai juca handbal pe 1 iulie 2010. Vom trimite analizele și la spitalul Floreasca din București, dar nu cred că se va schimba ceva. Eu deja am discutat cu doctorul Martens, din Belgia, renumit chirurg, pentru că mai mult ca sigur va fi nevoie de operație, și am vrea ca Alice să meargă acolo”, a explicat Gavrilescu. „E un mare ghinion pentru Alice, mai ales că va rata Campionatul Mondial din China. Este o pierdere enormă pentru Oltchim și pentru echipa națională”, a declarat antrenorul Radu Voina. În vârstă de 27 de ani, handbalista a ratat participarea și la CM 2007, tot din cauza unei accidentări. La CE 2008, a fost declarată cea mai bună extremă stânga a turneului final.