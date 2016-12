Valentin Velcea, antrenor interimar la FC Timişoara

Înfrângerea cu Unirea Urziceni i-a fost fatală lui Balint

Valentin Velcea, antrenor interimar la FC Timișoara

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Valentin Velcea a fost numit, ieri, antrenor interimar la FC Timișoara pentru ultimele două meciuri ale sezonului, după ce Gabi Balint a fost demis din funcție, a anunțat președintele grupării de pe Bega, Gheorghe Chivorchian. „Interimatul în aceste ultime două meciuri va fi asigurat de Valentin Velcea, ajutat de secunzii Iosif Rotariu și Adrian Stoicov. Noul antrenor are ca obiectiv câștigarea meciului de la Brașov și Cupa României”, a spus Chivorchian. Velcea, care a pregătit până în prezent echipa a doua a clubului, nu deține licență PRO, însă formația bănățeană a cerut dispensă, deoarece tehnicianul mai are două săptămâni până își va susține lucrarea. În ceea ce privește plecarea lui Balint, Chivorchian a anunțat că a ajuns la un acord cu acesta pentru rezilierea contractului: „Ne-am înțeles cu el în privința rezilierii contractului, nu mai este antrenorul echipei, pentru că am considerat că nu și-a îndeplinit obiectivele”.