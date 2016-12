Antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel, despre meciul cu Delta:

„Va învinge echipa care va domina mijlocul terenului“

Antrenorul Viitorului Constanța, Cătălin Anghel, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că meciul de la Tulcea, cu Delta, va fi câștigat de echipa care va stăpâni jocul la mijlocul terenului. „Suntem în fața unei partide care se anunță foarte echilibrată, între două echipe care vor promovarea. Trebuie să fim foarte organizați și foarte pragmatici. Delta are în componență jucători cu multă experiență la nivelul Ligii I. Îl cunosc foarte bine pe Cristi Dulca, suntem chiar prieteni. Este un antrenor foarte bun, foarte preocupat și mă bucur că antrenorii tineri au început să demonstreze că au valoare. Noi trebuie să reușim să câștigăm mijlocul terenului și să ne facem jocul de acasă. Delta Tulcea are avantajul de a nu fi evoluat, la jumătatea acestei săptămâni, în Cupa României și a putut să-și facă ciclul săptămânal normal de pregătire. Sper să nu se cunoască faptul că noi am avut un meci de Cupă de 120 de minute”, a declarat Anghel. La rândul său, fotbalistul Mihai Onicaș este de părere că, pentru Viitorul, jocul de la Tulcea este un adevărat test de maturitate. „Am avut probleme cu glezna la lotul de tineret, însă mă bucur că nu a fost ceva foarte grav. Sper să evoluez sâmbătă și să obținem cele trei puncte. Va fi cel mai dificil meci de până acum împotriva unei echipe care se bate la promovare. Delta a demonstrat în returul trecut că poate câștiga orice meci, astfel că va fi un test de maturitate pentru mine și colegii mei. Avem cel mai bun atac din Serie și cred că ne vom impune”, a spus Onicaș. „Va fi un meci greu, împotriva unei echipe cu experiență în Liga a II-a și sunt convins că putem câștiga”, a declarat un alt jucător al Viitorului, Aurelian Chițu. Meciul Delta Tulcea - FC Viitorul, contând pentru etapa a IV-a a Ligii a II-a, Seria I, este programat sâmbătă, de la ora 11.00.