Antrenorul FC Farul, Alin Artimon, despre deplasarea de la Botoșani:

"Va fi un meci mult mai dificil decât cel cu Delta Tulcea"

Ieri, FC Farul a plecat spre Botoșani, urmând ca astăzi să efectueze antrenamentul premergător întâlnirii de mâine, cu echipa locală, în etapa a IV-a a Ligii a II-a, Seria I.„Marinarii” au obținut, recent, primele trei puncte de la startul campionatului, în confruntarea de pe teren propriu, cu Delta Tulcea (3-0), iar succesul a ridicat moralul. Următorul obiectiv: victoria pe teren moldav, cu FC Botoșani. Adversarul Farului se întoarce, de asemenea, după un joc bun. La Galați, FC Botoșani a bătut cu 4-1, obținând, la fel ca FC Farul, prima victorie de la debutul noului sezon.„Meciul de la Botoșani va fi greu. Vom înfrunta o echipă bună, care are ca scop promovarea. Ei vin după meciul din deplasare de la Galați, unde au obținut un rezultat pozitiv, iar acum vor juca acasă. Sunt convins că vom avea un joc dificil, mult mai dificil decât cel cu Delta Tulcea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Alin Artimon.Matei poate rata meciulFostul jucător al botoșănenilor, Marius Matei, încă se reface după accidentarea din meciul cu Delta Tulcea și nu se știe dacă va fi inclus în formația care va evolua mâine. În aceeași situație se află și Ovidiu Stoianof, însă cu șanse mai mari de recuperare.„Matei se simte mai bine, a făcut o ecocardiografie și nu are probleme medicale. De cealaltă parte, Stoianof are o problemă mai veche, de care trage de doi ani. Apare și reapare, nu este ceva serios, și sperăm să se recupereze”, a precizat Artimon.