"VA FI DEZASTRU!" / Fotbalul constănţean, în faţa colapsului

"VA FI DEZASTRU!" / Fotbalul constănțean, în fața colapsului

Fotbalul constănțean la nivel de juniori și ligi inferioare începe anul nou nu tocmai cum se cuvine. Asociația Județeanăde Fotbal Constanța, la care sunt afiliate Ligile IV și V, se confruntă cu dificultăți financiare majore. La sfârșit de 2012, bilanțul datoriilor a atins suma de 300.000 lei, iar cei din interiorul AFJ spun că, cel puțin pentru fotbalul constănțean, 2013 va fi un an dezastruos.Asociația Județeană de Fotbal Constanța a înregistrat datorii foarte mari la finalul anului 2012, aproximativ 300.000 lei (3 miliarde lei vechi), spune președintele asociației, Vasile Mihu. Cu toate astea, el susține că, la Constanța, taxele și sumele impuse pentru diferite servicii sau penalități sunt cele mai mici din România.„Avem cele mai mici prețuri din țară la taxe, penalizări și la baremurile de arbitraj”, ne-a spus Vasile Mihu.Chiar și așa, sărăcia care a lovit fotbalul județean în ultimii ani se accentuează din ce în ce mai mult, iar 2013 nu se așteaptă a fi anul care va șterge cu buretele toate proble-mele, mai ales cele legate de bani.„Va fi dezastru, din toate punctele de vedere, dar în special cel financiar. Este un an cumplit, echipele au datorii foarte mari la Asociația Județeană de Fotbal Constanța, în jur de 3 miliarde lei vechi, iar asociația este în stare de faliment. Este o stare gravă din punct de vedere financiar. În rest, s-au mai construit stadioane, s-au mai făcut anumite lucruri, de asta am acceptat ca echipele să aibă datorii, pentru că au încercat să facă ceva pentru infrastructură și pentru toate problemele care le au de rezolvat. Sperăm că, încet, încet, lucrurile să revină pe linia de plutire, și cu situația financiară, și cu celelalte probleme care sunt la acest nivel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța, Vasile Mihu.La AFJ Constanța sunt afiliate toate echipele divizionare care au echipe cu activitate exclusivă de juniori, echipele de Liga a IV-a și Liga a V-a.Campionatul reîncepe în martieLiga a IV-a, Seria Est seniori se va relua pe 9 martie, cu etapa a XIX-a: CS Eforie - CFR Constanța, CS Agigea - Viitorul Pecineaga, AS Cogealac - Sparta Techirghiol, Vulturii Cazino Constanța - Aurora 23 August, GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna, CS Portul Constanța - CSO Ovidiu.Iată și clasamentul competiției: 1. Viitorul Pecineaga 46 p, 2. CS Agigea 38 p, 3. CFR Constanța 30 p, 4. CSO Ovidiu, 28 p, 5. Vulturii Cazinou Constanța 21 p, 6. CS Portul Constanța 19 p, 7. Aurora 23 August 19 p, 8. Sparta Techirghiol 18 p, 9. CS Eforie 16 p, 10. Victoria Cumpăna 15 p, 11. AS Cogealac 7 p.