Va demisiona şi Giani Nedelcu de la FC Farul?

Declaratia domnului Marcel Lica

„Am sudat, am reparat garduri și țevi sparte. M-am dus la Gălbiori, la o fermă, după carne, am adus îngrășăminte pentru gazon, am găsit sprijin și de la niște turci și sirieni. E foarte greu la Farul. Auditul financiar a relevat că datoriile clubului ating valoarea de un milion de euro. Nu e o sumă mare pentru un oraș precum Constanța, care are resurse. Dacă va fi să plece definitiv, e logic ca Giani Nedelcu să primească și el ceva, măcar 50% din ce a investit. Dar nu a venit nimeni până acum. Mi-aș dori o revenire a fostului patron Gheorghe Bosînceanu. Are putere financiară și capacitatea de a-i convinge și pe alți oameni de afaceri să i se alăture", a arătat Marcel Lică.