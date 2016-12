US Open / Simona Halep a eliminat-o pe câştigătoarea de la Roland Garros

US Open / Simona Halep a eliminat-o pe câștigătoarea de la Roland Garros

Jucătoarea de tenis Simona Halep a eliminat-o, marți, pe chinezoaica Na Li, câștigătoarea de la Roland Garros, în primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului, informează site-ul oficial al competiției.Halep a trecut de Na Li, scor 6-2, 7-5, după 94 de minute de joc.Eliminarea câștigătoarei de la Roland Garros este a doua surpriză produsă de o româncă la US Open, după ce Alexandra Dulgheru a trecut de Petra Kvitova, învingătoarea de la Wimbledon.În turul doi, Halep va juca în compania sportivei spaniole Carla Suarez Navarro.Pentru calificarea în turul doi la US Open, Simona Halep va încasa 31.000 de dolari.