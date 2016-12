US Open. Serena Williams, prima declaraţie după meciul cu Simona Halep

US Open. Serena Williams, prima declarație după meciul cu Simona Halep

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, a declarat după calificarea reușită în semifinalele turneului US Open că se bucură că a fost pusă la încercare de Simona Halep în meciul de miercuri, câștigat în trei seturi, cu 6-2, 4-6, 6-3.La conferința de presă, Serena a vorbit mai mult de setul al doilea, cedat cu 4-6: ''Nu am reușit să profit de unele șanse pe care le-am avut. Am avut oportunități, le-am ratat și m-au afectat. Nu am jucat la fel în primul set și al doilea, dar al treilea a fost mai bun decât setul al doilea. Nu am reușit să mențin nivelul sus''.Serena a remarcat și partea pozitivă a meciului cu Halep: ''Mă simt extraordinar. Mă bucur că am fost pusă la încercare. Cel mai bun lucru e că simt că nivelul ei a crescut în setul al doilea, dar am avut șanse de care nu am profitat. Din asta trag concluzia că puteam juca mai bine în setul al doilea și poate reușeam să câștig în două seturi''.Halep a salvat în setul al doilea nu mai puțin de 12 mingi de break, dar Serena a fost de neoprit în decisiv, la al 46-lea sfert de finală de Grand Slam, reușind 18 ași.Americanca de 34 de ani (va împlini luna aceasta 35) a precizat că a fost calmă pe tot parcursul meciului: ''Cred că așa m-am dat jos din pat dimineață''.Williams a subliniat că nu este la sută la sută din punct de vedere fizic, dar se simte bine și nu se plânge.Serena Williams o va înfrunta în meciul următor pe Karolina Pliskova (Cehia), a zecea favorită, în drumul său către al 23-lea titlu de Mare Șlem din carieră, un nou record în era open. Serena este acum la egalitate cu germanca Steffi Graf și la două titluri de performanța australiencei Margaret Court (24 titluri, înaintea erei open).