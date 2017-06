UPDATE. SUPER SIMONA! Tenismena din Constanţa VA JUCA FINALA turneului de la ROLAND GARROS!

UPDATE. SUPER SIMONA! Tenismena din Constanța VA JUCA FINALA turneului de la ROLAND GARROS!

Ştire online publicată Joi, 08 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Halep (25 ani), a treia favorită a competiției pariziene, va juca a doua sa finală la Roland Garros, după cea pierdută în 2014 în fața rusoaicei Maria Șarapova. Halep, care va disputa în ultimul act contra letonei Jelena Ostapenko, mai are semifinale de Grand Slam la Wimbledon (2014) și US Open (2015).Chiar dacă nu a făcut cel mai bun meci al său cu Pliskova, Halep a reușit să se impună după exact două ore de joc.Pliskova a luat primul ghem al partidei, dar apoi Simona a restabilit egalitatea și a reușit break-ul după un ghem cu două duble greșeli ale cehoaicei (2-1). Meciul a fost strâns în continuare, Halep desprinzându-se la 3-1 după ce a salvat două mingi de break. Halep a avut apoi o minge de 4-1, dar Pliskova a reușit să se apropie la 3-2. S-a mers cu serviciul în continuare și Simona a încheiat setul cu 6-4, în 43 de minute, după ce ratase două mingi de set la 5-3.În actul secund, Pliskova a fost mai agresivă, iar Halep nu a reușit să țină ritmul așa de bine. Pliskova a condus cu 1-0 și 2-1, Halep a egalat de fiecare dată, dar apoi echilibrul fragil s-a rupt, cehoaica a luat un ghem la zero și apoi a făcut break-ul (2-4). Halep a ratat trei oportunități de break și șansa de a reveni în set, iar Pliskova a făcut 5-2, adjudecându-și setul cu 6-3.În decisiv, Halep a părut mai decisă, a condus cu 1-0, apoi a avut o minge de break, nefructificată, a avut 2-1 și în sfârșit a câștigat contra serviciului (3-1), detașându-se la 4-1 după ce a salvat două mingi de break. Halep a avut o șansă de 5-1, dar a ratat-o, iar apoi Pliskova a reușit să o contreze și să se apropie la 4-3. Karolina a servit pentru 4-4, dar românca a reușit break-ul, iar apoi a încheiat setul cu 6-3.xxx4-1, Game Halep! Super game reușit de Halep, care a dat dovadă de o forță psihică impresionantă, revenind de la 15-40 și închizând game-ul în stil de mare campioană3-1, Break Halep: Simona câștigă pe serviciul Pliskovei după ce a reușit un punct senzațional, executând un passing de toată frumusețea dintr-o poziție incomodă2-1, Game Halep! Românca reușește să-și câștige game-ul lejer, la 15, și revine în avantaj în setul decisiv. Halep a servit bine și a obligat-o pe Pliskova să comită mai multe greșeli1-1, Game Pliskova: Cehoaica continuă să joace bine, salvează o minge de break a Simonei și egalează la unu1-0, Game Halep: Simona începe cu dreptul decisivul, câștigându-și serviciul la 15A început setul decisiv, Simona aflându-se la serviciu3-6, Game, Set Pliskova! Cehoaica își câștigă serviciul la 15 și închide setul secund, după 35 de minute. Vom avea decisiv pe Philippe Chatrier, în cea de-a doua semifinală feminină de la Roland Garros3-5, Game Halep: Simona salvează o minge de set și își face in-extremis serviciu. Reduce din diferență, dar Pliskova va servi pentru a închide manșa secundă2-5, Game Pliskvoa: Jucătoarea cehă reușește un game bun, în care a salvat trei mingi de break ale Simonei, și își consolidează avantajul în setul secund2-4, Break Pliskova: Simona își pierde pentru prima oară serviciul în acest meci, după ce a fost asediată de intensitatea mingilor trimise de cehoaică2-3, Game Pliskova: Cehoaica își păstrează ritmul bun la serviciul și trece din nou în avantaj în setul secund, după un game câștigat la zero2-2, Game Halep: Reprezentanta noastră câștigă își adjudecă serviciul clar, la 15, profitând și de erorile neforțate reușite la fileu de către Pliskova1-2, Game Pliskova: Karolina servește bine, rezistă insistențelor ofensive ale Simonei și își câștigă serviciul, trecând în avantaj în setul secund1-1, Game Halep: Românca depășește un game ce la început se anunța dificil și egalează situația în setul secund0-1, Game Pliskova: Jucătoarea din Cehia câștigă primul game al setului secund la avantaje, surprinzând-o în câteva rânduri pe Halep cu loviturile saleA început setul secund, cu Pliskova la serviciu6-4, Game, Set Halep! Simona continuă evoluția bună din această partidă și reușește să-și câștige serviciul la 30, adjudecându-și primul set după 46 de minute de tenis intens5-4, Game Pliskova: În ciuda insistențelor Simonei, Pliskova își face serviciul, anihilând două mingi de set ale jucătoarei noastre. În minutele ce urmează, Simona va servi pentru a închide primul set5-3, Game Halep: Românca servește excelent, pe care îl câștigă la 15. Halep a servit excelent și a lovit agresiv, încheiând game-ul cu un forehand în cross de-a dreptul superb4-3, Game Pliskova: După un game extrem de disputat, cehoaica își face serviciul și rămâne aproape de Halep4-2, Game Halep! Simona reușește un game solid pe propriul serviciu și își consolidează avantajul. Românca a apăsat bine pe mingi, forțând-o pe Pliskova să comită mai multe erori3-2, Game Pliskova: Jucătoarea din Cehia își câștigă serviciul după ce a anihilat o altă minge de break a româncei3-1, Game Halep: Românca își face serviciul, nu fără emoții. Ea a trebuit să revină de la 15-40, însă a salvat în stil de mare campioană cele două mingi de break ale Pliskovei. Simona a încheiat game-ul trimițând un forehand superb în lung de linie, la care cehoaica nu a avut replică2-1, Break Halep: Românca se impune pe serviciul cehoaicei, după ce a benefeciat și de două duble greșeli ale acesteia. Simona a câștigat ultimul punct al game-ului după ce a construit un atac foarte frumos, la capătul cărăuia a forțat-o pe adversara sa să greșească1-1, Game Halep: Simona își câștigă la rândul său primul game jucat pe propriul serviciu, tot la 30, profitând de mai multe erori neforțate comise de jucătoarea din Cehia0-1, Game Pliskova: Jucătoarea din Cehia începe meciul bine și își câștigă serviciul la 30, ajutată și de serviciul care i-a intrat perfect în primul gameA început partida. Pliskova este cea care servește primaSimona Halep, locul 4 WTA și cap de serie numarul 3, evoluează cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, în semifinalele turneului de la Roland Garros.Simona Halep și-a adjudecat primul set (6-4) după un joc destul de bun al sportivei din Constanța.