"Universitarele" trag semnalul de alarmă! Andreea Enescu: "Nu înţeleg de ce nimeni nu se uită şi la noi, chiar dacă suntem o echipă mai micuţă"

"Universitarele" trag semnalul de alarmă! Andreea Enescu: "Nu înțeleg de ce nimeni nu se uită și la noi, chiar dacă suntem o echipă mai micuță"

Ieri, handbalistele de la CSU Neptun au vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a clubului, dar și asupra faptului că nu și-au mai primit salariile de aproape 3 luni, iar acest lucru nu se mai poate continua așa. Retragerea echipei de rugby RCJ Farul din campionat a creat un precedent, iar CSU Neptun ar putea fi următoarea echipă care face această mișcare dacă nu primește finanțarea promisă.Ieri seara, CSU Neptun a organizat o conferință unde au fost prezenți antrenorul Ion Crăciun, căpitanul echipei Andreea Enescu, președintele clubului Cornel Panait și directorul clubului Silviu Băiceanu."Astăzi, (n.r. ieri) am avut un eveniment relativ neplăcut, care s-a consumat foarte repede. Fetele au venit la sală și au refuzat să se antreze având un motiv simplu, clar și corect, anume faptul că ele nu și-au primit drepturile bănești de o perioadă care este aproximativ 3 luni. Principalul responsabil pentru situația pe care echipa o traversează în acest moment este conducerea administrativă a clubului care nu a reușit să obțină banii, care nu a reușit să găsească sponsori și care nu a reușit să promoveza handbalul feminin la normalitatea pe care acest sport ar trebui să-l aibe. Eu vă spun că din punctul nostru de vedere, echipa a jucat mai bine decât recomandările pe care le-am fi putut avea la sfârșitul campionatului. Să nu uităm că echipa este potențial participantă la o cupă europeană, lucru care este foarte important , dacă ne gândim că avem unul dintre cele mai reduse loturi al unei echipe care activează în liga națională. Există dorința fetelor de a juca, există dorința fetelor de a se autodepăși, dar pentru că nu am reușit să creăm un statut de siguranță că în fiecare lună vor primi salariile pe care le-am convenit, ele sunt de foarte multe ori dezamăgite, probabil că nici nu dau randamentul cel mai bun în teren, dar trebuie să luăm în calcul toate aceste elemente. Cu toții încercăm să ne facem treaba, dar nu noi trasăm limitele. Limitele sunt trasate de legi. Începutul anului 2015 a debutat cu așa zisa finanțare prin sprijinul sportului de masă, la care sarcinile fetelor de la echipă erau unele. S-a modificat legislația, o legislație spunem noi mai generoasă și mai permisivă, dar această legislație nu poate fi aplicată. În acest moment există o singură soluție probabil, să ne întoarcem pe actul normativ generic numit 350 sau să obținem lămuririle de care Consiliul Județean are nevoie ca să se deschidă această finanțare, cum este propusă în lege pentru sportul de înaltă performanță. La momentul de față nu știm care va fi soluția. E clar că o eventuală reîntoarcere la legea 350 presupune o nouă ședință de Consiliu Jdețean, cu o nouă relocare a bugetului și înseamnă în mod evident și timp. Suntem într-un moment care poate fi un moment de cotitură, pentru că dacă fetele refuză în continuare să se antreneze, nu avem soluții. Atunci, va trebui să ridicăm mâna și să spunem că nu mai putem face față la acest campionat", a declarat președintele Cornel Panait.CSU Neptun va continua lupta, indiferent de situație! Căpitanul echipei Andreea Enescu a declarat:"Nu este o decizie, am vrut să tragem un semnal de alarmă. Este foarte greu să muncești și să nu ai niciun venit. La fel este și pe teren, pe degeaba muncești dacă nu câștigi. Vrem să venim la antrenament cu drag și la meciuri la fel. Eu rog și sper să se rezolve situația ca să nu ajungem la fel ca echipa de rugby. Bineînțeles că vom merge la următorul meci, nici nu se pune problema. Noi ne vom face treaba, sperăm la capacitate maximă. Nu înțeleg de ce nimeni nu se uită și la noi, chiar dacă suntem o echipă mai micuță. Dacă am fi și ajutate, eu zic că rezultatele ar fi mult mai mari"Pe de altă parte, tehnicianul echipei, Ion Crăciun acuză și atitudinea arbitrilor față de echipa sa. Antrenorul spun că acest lucru a putut fi observat de multe ori, ultima dată fiind în meciul din Cluj, unde constănțencele au pierdut cu 21-23."În afară de problemele pe care le avem, pe teren întâlnim cei doi oameni în negru care sunt delegați de federație și la modul cum fluieră, se vede clar că nu avem nicio șansă să câștigăm. Nu știu dacă au ceva cu noi", a declarat Ion Crăciun.