Unirea Urziceni ia greu gol

Constantin Gache a declarat că jocul cu Unirea Urziceni, de sâmbătă, de la Constanța, e la fel de important pentru Farul ca cel de la Tg. Jiu. „Rechinii" au mare nevoie de victorie, ca să își repare moralul, serios zdruncinat după eliminarea din Cupă, dar și pentru puncte. „Unirea e o echipă care ia greu gol, dar a și câș-tigat mai mereu pe final. Are câțiva jucători buni, precum Bogdan Stancu, fotbalist tânăr, de valoare, dar ialomițenii se impun mai mult ca grup. Probabil că Iulian Apostol va dori să ne demonstreze că ne-am înșelat în privința lui. Eu așa aș face. Pe de altă parte, am mai spus-o, nu există în Liga 1 formație care să fie dinainte câștigătoare. Doar jocul dă rezultatul", a arătat Gache.